Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы» определил задачи на ближайшее будущее. Это здравоохранение, образование и дороги.
Все требует нашего внимания — здравоохранение, образование, дороги. Сейчас весна и надо думать, как расширить проезды, благоустроить подъезды
— Андрей Воробьев.
Он добавил, что все проблемы региональные власти стараются решать сообща с жителями. Их мнение при принятии тех или иных решений учитывается в первую очередь.
Мое появление обусловлено прежде всего тем, что мы стараемся разговаривать с жителями на одном языке. Мы не прячем голову в песок
— Андрей Воробьев.
Системную работу по популяризации раздельного сбора мусора необходимо проводить среди дачников, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». По его мнению, было бы неплохо всем СНТ заключать договора на вывоз мусора, а не «закапывать» его в землю.