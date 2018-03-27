Андрей Воробьев: «Наша стратегическая задача — это партнерство жителями»

Все требует нашего внимания — здравоохранение, образование, дороги. Сейчас весна и надо думать, как расширить проезды, благоустроить подъезды

— Андрей Воробьев.

Он добавил, что все проблемы региональные власти стараются решать сообща с жителями. Их мнение при принятии тех или иных решений учитывается в первую очередь.

Мое появление обусловлено прежде всего тем, что мы стараемся разговаривать с жителями на одном языке. Мы не прячем голову в песок

— Андрей Воробьев.

Системную работу по популяризации раздельного сбора мусора необходимо проводить среди дачников, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». По его мнению, было бы неплохо всем СНТ заключать договора на вывоз мусора, а не «закапывать» его в землю.