Ещё
Андрей Воробьев: «Наша стратегическая задача — это партнерство жителями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Андрей Воробьев: «Наша стратегическая задача — это партнерство жителями» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы» определил задачи на ближайшее будущее. Это здравоохранение, образование и дороги.
Все требует нашего внимания — здравоохранение, образование, дороги. Сейчас весна и надо думать, как расширить проезды, благоустроить подъезды
— Андрей Воробьев.
Он добавил, что все проблемы региональные власти стараются решать сообща с жителями. Их мнение при принятии тех или иных решений учитывается в первую очередь.
Мое появление обусловлено прежде всего тем, что мы стараемся разговаривать с жителями на одном языке. Мы не прячем голову в песок
— Андрей Воробьев.
Системную работу по популяризации раздельного сбора мусора необходимо проводить среди дачников, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». По его мнению, было бы неплохо всем СНТ заключать договора на вывоз мусора, а не «закапывать» его в землю.
360tv.ru: последние новости
Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» «Пока не нашли, не могу поверить — где‐то гуляет». Улицы поселка под Кемерово опустели после смерти 6 школьниц Вы оказались в торговом центре во время пожарной тревоги. Что делать?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля75
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным245
Захарова рассказала о провале Мэй301
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово415
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение