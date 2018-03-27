«Разместим на закрытых дверях указатели»: в Ельцин-центре устранят нарушения в системе безопасности

Ельцин-центре ответили на претензии к их системе безопасности, появившиеся в соцсетях. После трагедии в Кемерово эта тема встала особенно остро, и горожане обратили внимание на нарушения. Екатеринбургский архитектор Евгений Волков , например, припомнил свой пост от 16 октября, где рассказал о том, как в Ельцин-центре сработала пожарная сигнализация:

«Никогда не знаешь, это сбой автоматики или действительно пожар, поэтому я, как положено, стал спускаться по стрелочкам по лестнице вниз, — писал у себя на странице в Фейсбуке Евгений Волков. — Однако на первом этаже я обнаружил, что выход из лестницы, куда ведут заветные зеленые стрелочки, закрыт навесным велосипедным замком, и выйти-то из лестницы никуда не получится. Тревога к этому моменту закончилась. Однако, я решил проверить другую лестницу, и, попав туда, обнаружил двух женщин, которые застряли в тамбуре, не имея возможности выйти ни туда, ни сюда. Дело в том, что доступ на лестницы в ЕЦ вообще-то закрыт (вот так, с 4 этажа ездим на 3 только на лифте), они открываются только в случае пожарной тревоги. Но когда тревога заканчивается, замки снова блокируются, и вы остаетесь в этом тамбуре как в ловушке, из которой не выбраться — ведь на двери на улицу висит велосипедный замок, а дверь из лестницы в тамбур открывается только в одну сторону. Оказалось, что замки висят вообще на всех выходах из лестниц. Весь ЕЦ — одна большая ловушка, из которой вы не выберетесь в случае пожара, потому что кто-то «умный» догадался повесить на выходы замки».

В своем сегодняшнем посте Евгений Волков отметил, что замки с эвакуационных выходов сняли только после скандала.

В Ельцин-центре сообщили, что система безопасности была и всегда будет приоритетом в их работе:

«Нам понятно особое беспокойство наших посетителей, связанное с трагическими событиями в Кемерове. Мы со вниманием отнеслись к тем замечаниям, которые появились в последние дни в социальных сетях и постараемся их учесть. 28 марта в Ельцин Центре проводятся учения, которые позволят нашим сотрудникам еще раз отработать алгоритм действий в случае пожара. Надо отметить, что система противопожарной безопасности в Ельцин Центре проверяется регулярно. В том числе — автоматизированная система управления аварийными выходами. Исходя из пожеланий посетителей Ельцин Центра, в ближайшее время мы разместим на всех закрытых аварийных дверях специальные указатели, предупреждающие о том, что в случае пожара двери открываются автоматически. Хотелось бы подчеркнуть, что современная система, управляющая дверями, абсолютно надежна. Ряд замечаний был связан с навигацией в зоне подземного паркинга. Уже в ближайшее время мы разместим в этой зоне дополнительные указатели. Меньше всего хотелось бы, чтобы наши действия воспринимались как кампанейщина. Безопасность всегда была и останется одним из важнейших направлений нашей работы».