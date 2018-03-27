«Ашан» в Мытищах оштрафовали за продажу незамерзайки без точной маркировки

Управление Роспотребнадзора по Московской области в январе 2017 года провело внеплановую выездную проверку гипермаркета «АШАН» на Осташковском шоссе в подмосковных Мытищах и выявило ряд нарушений, за что магазин был оштрафован, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки производился отбор проб продукции на лабораторные исследования на наличие метанола и соответствия маркировки. По результатам исследований были получены экспертные заключения о несоответствии отобранных образцов установленным требованиям.

«За выявленные нарушения ООО «АШАН» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В частности, при проверке неполная маркировки продукции была выявлена у «Тройной о-де-колонъ отъ Наполеона» изготовителя ЗАО «Новая Заря», зимней жидкости для омывателя стекла с запахом дыни LIQUI MOLY «ANTIFROST Scheiben-Frostschutz — 27º С» изготовителя ЗАО «Обнинскоргсинтез», незамерзающей жидкости для омывателя стекла AUTO EXPRESS изготовителя ЗАО «Промбаза», очистителя стекол, фар и зеркал зимнего торговой марки «3ton» (WINTER GLASS GLEANER) изготовителя ООО «Делфин кемикалс».

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Московской области подало исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга потребителей.

«Суд удовлетворил иск полностью. Решением Мытищинского городского суда действия ООО «АШАН» по недоведению до потребителей необходимой и достоверной информации на потребительской маркировке продукции признаны противоправными в отношении неопределенного круга лиц. Апелляционным определением Мособлсуда решение Мытищинского городского суда оставлено без изменения», — подчеркивается в материале.