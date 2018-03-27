Дорога в марте: какие весенние опасности приходят на смену зимним

Sobesednik.ru выяснил, с какими опасностями на дороге автомобилисты могут столкнуться ранней весной.

Казалось бы, с наступлением весны автомобилисты должны расслабиться: асфальт становится суше, дорога теряет присущие зиме опасности. Но на деле смена сезонов — очень сложное время для водителей. Причин тут несколько.

Весной всем хочется высоких скоростей. Но за зиму успела сформироваться привычка к совсем иному стилю вождения: без спешки, резких маневров, разгонов и торможений. Так что привыкать к летнему стилю вождения придется заново, и делать это лучше постепенно. Помните о том, что ослабло и ваше внимание, и вы можете недостаточно быстро среагировать, если на дороге возникнет сложная ситуация.

Как правило, в начале весны резина на колесах остается зимней, а это не лучший вариант для езды по асфальту (особенно если шины шипованные). Слишком же рано менять шины на летние также не стоит — весна часто преподносит сюрпризы в виде резких похолоданий. Лучше всего подождать, пока среднесуточная температура стабильно будет не ниже +5 градусов.

Весной разница между дневной и ночной температурой может быть очень заметна. И это создает свои трудности. Ведь ночью температура опускается ниже нуля, все подмерзает, а днем на солнышке начинает таять, и на асфальте образуются лужи и ручьи. Проблема в том, что, оказавшись в тени, эти ручейки вновь замерзают, образуя участки гололедицы. Ситуация осложняется еще и тем, что при въезде со света в тень водителю может быть сложно разглядеть дорогу. Если вы попали на такой подмерзший участок, то постарайтесь продумать свое движение так, чтобы маневрировать и тормозить на сухом асфальте, а обледеневшие участки проходить ровно, без резких маневров.

Другие опасности

Чтобы движение на весенней дороге было безопасным, надо обращать внимание не только на состояние асфальта, шины и манеру вождения. Немаловажным фактором являются также люди: другие водители, пешеходы, велосипедисты. Что необходимо учитывать?

Водители-новички

Весной на дорогах появляется много водителей-новичков. Что понятно: кто прошел обучение осенью, зимой, те еще неуверенно чувствуют себя на дороге, не рискуют ездить в гололедицу. Иное дело, когда подсохло! Выделить новичка в общем потоке несложно. Его выдадут скорость, не соответствующая потоку, запоздалые старты, неуверенные маневры, нелогичная манера двигаться. Через 2-3 недели активного вождения большинство новичков вольется в общий график движения, и отличить их можно будет разве что по наклейке на заднем стекле. Но пока этого не произошло, лучше держать «подозрительные» машины в поле зрения.

«Подснежники»

Гораздо сложнее с «подснежниками» (так называют водителей, которые ездят только в летнее время года). Чаще всего это дачники, причем немолодые. И за зиму они в значительной степени утрачивают навыки вождения. К тому же с годами зрение и реакция ухудшаются.

Помните, что «подснежнику» нужно больше времени на принятие решения, он будет медленнее разгоняться и маневрировать в потоке. Кроме того, эта категория водителей часто вообще забывает про зеркала заднего вида и не проверяет «мертвые зоны». Потому при параллельном движении с ним держитесь чуть спереди, чтобы вас было хорошо видно через боковое окно. А обгоняя, обозначьте себя, коротко посигналив.

Мото— и велоугроза

Как только потеплеет, на дороге появляются мотоциклисты и велосипедисты. Если вы рассчитываете обогнать кого-то из них справа, объехав по обочине, то вполне можете сбить. Обгон справа запрещен правилами дорожного движения, но некоторые водители периодически все же идут на него.

И велосипедисты, и мотоциклисты легко теряются в «мертвых зонах», поэтому лучше контролировать обстановку не только по зеркалам, но и оглядываться перед маневром.