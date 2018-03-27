Участники кадрового резерва и «Лидеров России» приступили к формированию единой экосистемы будущих управленцев

Начало положено. В Самарской области создавать единую экосистему будущих управленцев будет рабочая группа, сформированная из числа кадрового резерва и участников конкурса «Лидеры России». Задача амбициозная: при помощи экспертов и наставников им предстоит сделать то, чего еще нигде в России не делали. Когда можно будет говорить о первых результатах и какие инструменты используются для организации проектов и идей, расскажем далее.

Участникам рабочей группы предстоит говорить о непростой проблеме. Надо создать проект постоянного взаимодействия кадрового резерва и «Лидеров России». И если у первых задача — получить работу в органах власти, то вторые уже имеют успехи в управленческой сфере и действуют из желания совершенствовать мир. Таких людей называют пассионариями. Пожелания, что нужно сделать со своей стороны, озвучивают органы власти.

"Первое у нас видение — создать экогруппу, в которой можно было бы предусмотреть использование компетенций пассионариев в действующих процессах. Это не значит, что мы берем их на работу. Это значит, что мы хотим с ними сотрудничать как-то. И второе — нужно пересмотреть программы — как развития, так и перестановку кадрового резерва”, — отметил замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов

Усиливать работу с кадровым резервом, при этом используя принципы проектного управления, — такую задачу нигде в России еще не реализовывали. Самарская группа будет первой.

Эффективность метода работы оценивают ее участники, опираясь на свой немалый опыт.

Представить промежуточный результат первого периода работы, так называемого спринта, участники группы должны уже через две недели.