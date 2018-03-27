Ремонт подъездов в Реутове осуществляется в соответствии с проектом «Единой России» 

В рамках реализации программы губернатора Московской области «Мой подъезд» в Реутове работы ведутся одновременно на 30 объектах, при этом управляющие компании учитывают рекомендации по исполнению партийного проекта «Единой России» «Доступная среда», сообщил секретарь местного отделения партии, глава города Станислав Каторов.
По его данным, в текущем году в Реутове будет капитально обновлен 271 подъезд. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено около 90 миллионов рублей. На данный момент работы одновременно ведутся сразу в 30 подъездах.
Как добавил координатор проекта «Доступная среда» в Реутове, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Коконин, ход ремонтных работ полностью согласуется с жителями домов.
Жильцы не только могут самостоятельно выбрать цвет стен, но и высказать пожелания по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. Все заявки тщательно рассматриваются и незамедлительно разрешаются. Так, по просьбам жителей всего лишь одного подъезда дома № 9 по улице Дзержинского в Реутове, управляющая компания
«ЦС-Сервис»
произвела установку пандуса. И это не единичный проект взаимодействия собственников с активистами партии
— Геннадий Коконин.