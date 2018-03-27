Ремонт подъездов в Реутове осуществляется в соответствии с проектом «Единой России»

По его данным, в текущем году в Реутове будет капитально обновлен 271 подъезд. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено около 90 миллионов рублей. На данный момент работы одновременно ведутся сразу в 30 подъездах.

Как добавил координатор проекта «Доступная среда» в Реутове, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Коконин, ход ремонтных работ полностью согласуется с жителями домов.

Жильцы не только могут самостоятельно выбрать цвет стен, но и высказать пожелания по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. Все заявки тщательно рассматриваются и незамедлительно разрешаются. Так, по просьбам жителей всего лишь одного подъезда дома № 9 по улице Дзержинского в Реутове, управляющая компания

«ЦС-Сервис»

произвела установку пандуса. И это не единичный проект взаимодействия собственников с активистами партии

— Геннадий Коконин.