В Вологодской области модернизируют стеклотарное производство

— Правительство области заинтересовано в его реализации, потому мы и дальше будем содействовать и помогать, так как понимаем, что развитие одного из старейших стекольных производств Вологодской области — это не просто традиции, это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, — отметил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Антон Кольцов.

Объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. Основные параметры таковы: рост производительности на 30 процентов, 110 миллионов штук условной тары, на 50 процентов вырастет автоматизация, будет внедрено более качественное контрольное оборудование.

На территории Чагодещенского района работают три стеклозавода. Стекловаренное производство в окрестностях Чагоды развивалось еще с XIX века. Сама Чагода тоже основана как рабочий поселок стекольщиков. До сих пор доля стекольной промышленности в совокупном промышленном производстве района составляет порядка 90 процентов, а численность работников этой отрасли — примерно треть от общего количества всех работающих жителей.

Несколько лет назад здесь открылась новая линия по выпуску стеклотары, производят бутылки разных расцветок и для любых напитков. Но на заводе могут делать и больше. Нужны новые заказы. Эксперты объясняют сложившееся положение конкуренцией, в Россию в больших объемах поступает иностранная продукция. Чтобы поднять планку до 100-процентной загрузки, по мнению руководства стеклозаводов, необходима государственная поддержка: импортозамещение, вытеснение с рынка западных компаний, производящих аналогичный товар. Вторая проблема — пластиковые бутылки, в которые разливают пиво и другие напитки. Простота и доступность производства пластиковой тары способствует выпуску некачественной контрафактной продукции, а также росту нелегального оборота пива. Использованные ПЭТ-бутылки не утилизируются, вторично применять их нельзя. Кроме того, это вредно и для здоровья. Согласно исследованиям ученых Института биохимической физики РАН , из ПЭТ-тары в пиво выделяется дибутилфталат — яд, вызывающий токсический гепатит, наносящий вред эндокринной и нервной системе человека, являющийся одной из причин онкологических заболеваний.

Инвестором выступила итальянская компания, специализирующаяся на керамике и стекле. Для нее это первый проект в нашей стране

В развитых странах мира в пластиковую упаковку разливают не более 2-3 процентов выпускаемой продукции, в России же этот показатель превышает 60 процентов. Сейчас ситуация стала меняться. С 1 января 2017 года ввели запрет на продажу и производство пива и слабоалкогольных спиртных напитков в пластиковой таре от полутора литров и выше. Это подняло спрос на стеклянную бутылку на 10-15 процентов. Уже заключены долгосрочные соглашения с одной из крупных пивоваренных компаний на поставку стекольной продукции, она закупает в Чагодещенском районе половину используемой стеклотары. Сейчас завод выпускает 400 миллионов бутылок в год. Работают на нем 700 человек.

Как заявляет директор по инвестициям стеклотарной компании Ватан Абдурахманов, в плане предусматривается реконструкция действующего производства: поменяют печь, оборудование, построят новые складские помещения.