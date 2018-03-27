Воробьев объяснил отставку главы Волоколамского района Гаврилова

«Это совокупность причин, по которым мы расстались с Гавриловым. Прежде всего, это связано с тем, что был потерян диалог с жителями», — сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев , который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.