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Воробьев объяснил отставку главы Волоколамского района Гаврилова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воробьев объяснил отставку главы Волоколамского района Гаврилова 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской облатки Андрей Воробьев назвал причиной отставки главы Волоколамского района Евгения Гаврилова потерю диалога с жителями.
«Это совокупность причин, по которым мы расстались с Гавриловым. Прежде всего, это связано с тем, что был потерян диалог с жителями», — сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев, который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский.
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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