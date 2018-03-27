Ещё
«Сегодняшние технологии обеспечивают ноль выброса в атмосферу» — губернатор МО о мусоросжигательных заводах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Сегодняшние технологии обеспечивают ноль выброса в атмосферу» — губернатор МО о мусоросжигательных заводах 

360tv.ru 2 часа назад
Жители Наро‐Фоминска недовольны строительством мусоросжигательного завода, но администрация пытается прийти к согласию с местными жителями. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». Современные технологии позволяют делать подобные предприятия полностью безопасными.
По словам Андрея Воробьева, мусоросжигательные заводы сейчас работают по всему миру — во Франции, в Японии, а теперь и в России. Они не несут негативного воздействия на атмосферу.
Сегодняшние технологии, фильтры, обеспечивают ноль выброса в атмосферу.
Как-то  не верить этому нет основания. Мы сотрудничаем с РТ Инвест, они подписали соглашение с Hitachi Zosen — это  швейцарско-японская
передовая компания по утилизации и с сжиганию мусора. Я уверен, у нас будут заводы на высшем уровне
— Андрей Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области поручил уже при строительстве закладывать высокие стандарты качества работы полигонов твердых бытовых отходов и мусоросжигательных заводов.
360tv.ru: последние новости
Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» «Пока не нашли, не могу поверить — где‐то гуляет». Улицы поселка под Кемерово опустели после смерти 6 школьниц Вы оказались в торговом центре во время пожарной тревоги. Что делать?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля75
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным245
Захарова рассказала о провале Мэй301
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово415
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение