«Сегодняшние технологии обеспечивают ноль выброса в атмосферу» — губернатор МО о мусоросжигательных заводах

По словам Андрея Воробьева, мусоросжигательные заводы сейчас работают по всему миру — во Франции , в Японии , а теперь и в России . Они не несут негативного воздействия на атмосферу.

Сегодняшние технологии, фильтры, обеспечивают ноль выброса в атмосферу.

Как-то не верить этому нет основания. Мы сотрудничаем с РТ Инвест, они подписали соглашение с Hitachi Zosen — это швейцарско-японская

передовая компания по утилизации и с сжиганию мусора. Я уверен, у нас будут заводы на высшем уровне

— Андрей Воробьев.