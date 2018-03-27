Жители Наро‐Фоминска недовольны строительством мусоросжигательного завода, но администрация пытается прийти к согласию с местными жителями. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». Современные технологии позволяют делать подобные предприятия полностью безопасными.
По словам Андрея Воробьева, мусоросжигательные заводы сейчас работают по всему миру — во Франции, в Японии, а теперь и в России. Они не несут негативного воздействия на атмосферу.
Сегодняшние технологии, фильтры, обеспечивают ноль выброса в атмосферу.
Как-то не верить этому нет основания. Мы сотрудничаем с РТ Инвест, они подписали соглашение с Hitachi Zosen — это швейцарско-японская
передовая компания по утилизации и с сжиганию мусора. Я уверен, у нас будут заводы на высшем уровне
— Андрей Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области поручил уже при строительстве закладывать высокие стандарты качества работы полигонов твердых бытовых отходов и мусоросжигательных заводов.