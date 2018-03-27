«Модернизация и нынешний политический режим — это антагонисты» Что ждет Россию после выборов

Политическое прогнозирование — дело неблагодарное, особенно в условиях экономического кризиса и обостренной внешней ситуации. 76 путинских процентов — это вовсе не заслуга успешной социальной политики государства, а очередной импульс сплочения вокруг национального лидера перед международными угрозами. Так считают большинство политических экспертов, в том числе и члены политклуба «Росбалт» . Действительно ли приоритетом следующего президентского срока Путина станет внутренняя политика? Ответ однозначный — нет.

«Будет все та же внешняя политика стержнем Владимира Путина. Если мы увидим продолжение внешней экспансии, то, боюсь, блестящих побед не будет, а будет большая драка. Тем более, у нас есть некоторые проблемы, войны, в которые ввязалась Россия », — считает политический аналитик Росбалта Александр Желенин.

Масштабная высылка российских дипломатов, ухудшение отношений с США говорят о том, что успехов на уровне крымского феномена добиться будет значительно сложнее. Элита, окружающая Путина, далеко не вся заинтересована в возведении нового железного занавеса. Население, как считает политконсультант Игорь Минтусов, лишь до определенного момента готово жертвовать своими благами во имя внешних побед государства.

«С одной стороны высокий рейтинг Путина и уровень доверия сформирован на 70% из того, что он проделал в прошлой каденции зарубежной повесткой. В боксе есть правило, если какой-то удар проходит, то его надо повторять. Если бы я был политконсультантом Путина, я бы ему порекомендовал продолжение внешнеполитического курса. Но резко возрастает риск игры на международной арене. Президент России по сравнению с ястребами консервативно играет на международной арене. Уж очень много очков на внешней арене набирает президент», — отмечает Минтусов.

Минтусов убежден, что ресурсов на решение важнейших социально-экономических проблем просто нет. В данном случае может помочь лишь смена внутреннего курса и политики правительства РФ

Экономист, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что Россия ввязалась в настоящую гонку вооружений. При этом соответствующие программы не выполняются, но продолжают требовать вложений, что тоже бьет по экономике.

«Из 7 атомных подлодок только одна отдана в эксплуатацию. Сравнение с черными дырами вполне тут уместно. Лодки эти надо достраивать. Миллиарды вложены и надо продолжать. Программу никто не отменял, но ее никто не выполняет серьезным образом. Все что мы услышали в послании — это тоже требует вложений. Деньги уменьшаются. Резервный фонд израсходован. Обстановка геополитическая ухудшается. Приоритетом будут оставаться внешняя политика и оборонные расходы», — отметил Николаев.

Эксперт также заявил, что сравнивать расходы на США и России на оборонку в абсолютных числах неуместно. По расходам мы в числе передовиков.

«Наши расходы на оборону от ВВП составляют 5%, у США около 3%, У Китая 1,9%. Мы значительно более милитаризированная страна. Когда вы раздуваете военные расходы, снизить их очень трудно», — добавил Николаев.

«Казна пуста, милорд». Эксперты считают, что НДФЛ, как и пенсионный возраст, все-таки будут повышены. И даже в этом случае сделать мощный рывок вперед не получится. Удержать бы те позиции, которые имеем. Сегодня даже рост на нефть не играет особой роли, ведь цена на топливо уже выросла вдвое с момента девальвации рубля, а курс отечественной валюты остался почти на том же месте.

Помимо рисков экономических и международных для нынешнего режима актуальны и внутренние вызовы. О них рассказал политолог Андрей Окара . По его словам, модернизация и нынешний политический режим — антагонисты. Последние события в Волоколамске Кемерове он назвал «черными лебедями». Произошедшее резко спровоцировало массовые выступления, которые так или иначе политизируются, ведь люди требуют отставок на всех уровнях власти.

«Выборы прошли совсем недавно, а уже прилетели два черных лебедя. Черные лебеди — главная угроза для политического режима. Это непрогнозируемые волны хаоса. Эти две ситуации подчеркнули неэффективность и катастрофичность вертикали власти. Путин пока умеет отстреливать этих лебедей», — отметил политолог.

Игорь Минтусов не совсем согласился с этой точкой зрения. По его мнению, «черные лебеди» прогнозируемы. Эти некие системные ошибки, доведенные до критической отметки. Но потенциальных точек появления этих лебедей очень много в виде тех же свалок или зданий, где располагаются торгово-развлекательные центры.

Эксперты сходятся в той точки зрения, что если у федеральной власти не хватит политической воли на смену внутренней политики, то кризис во всех проявлениях будет только усиливаться, даже несмотря на искреннее желание президента решить социально-экономические проблемы. Все эти неутешительные прогнозы свидетельствуют в пользу усиления внешнеполитической повестки, которая, судя по всему, будет преобладать в ближайшие шесть лет.