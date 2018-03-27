Воробьев призвал дачников присоединиться к решению «мусорной» проблемы

Мы боремся с незаконными свалками. Надо, чтобы каждый дачник подписал договор на утилизацию мусора. До сих пор в культуре некоторых людей — закапывать мусор и выбрасывать за забор

— Андрей Воробьев.

Он добавил, что жители должны быть готовы к тому, что решение мусорной проблемы может сказаться расходах: «Сегодня каждый житель МО платит за утилизацию мусора 300–400 рублей в месяц, если мы повезем его дальше, это будет стоить дороже», — заключил Воробьев.