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Воробьев призвал дачников присоединиться к решению «мусорной» проблемы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воробьев призвал дачников присоединиться к решению «мусорной» проблемы 

360tv.ru 2 часа назад
Системную работу по популяризации раздельного сбора мусора необходимо проводить среди дачников, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы». Он добавил, что было бы неплохо всем СНТ заключать договора на вывоз мусора, а не «закапывать» его в землю.
Мы боремся с незаконными свалками. Надо, чтобы каждый дачник подписал договор на утилизацию мусора. До сих пор в культуре некоторых людей — закапывать мусор и выбрасывать за забор
— Андрей Воробьев.
Он добавил, что жители должны быть готовы к тому, что решение мусорной проблемы может сказаться расходах: «Сегодня каждый житель МО платит за утилизацию мусора 300–400 рублей в месяц, если мы повезем его дальше, это будет стоить дороже», — заключил Воробьев.
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