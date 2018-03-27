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Об авторах библейских книг расскажут в Северном Тушине
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Об авторах библейских книг расскажут в Северном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В пятницу, 30 марта, в рамках молодежных встреч в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве, который находится в Северном Тушине, состоится лекция на тему: «Проблема авторства Священного Писания: кто написал библейские книги и что это доказывает?».
— Лекцию проведет российский библеист, переводчик и писатель, доктор филологических наук, профессор Российской академии наук Андрей Десницкий, — сообщили в пресс-службе храма.
Подробнее о лекторе на сайте desnitsky.ru.
Начало мероприятия в 19.30. Всех желающих ждут в деревянном домике за храмом по адресу: ул. Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2 (1-й этаж). Вход свободный.
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