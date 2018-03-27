Ещё
«Во всем мире это работает»: контейнеры для раздельного сбора мусора в МО установит региональный оператор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Во всем мире это работает»: контейнеры для раздельного сбора мусора в МО установит региональный оператор 

360tv.ru 3 часа назад
В Московской области начинают вводить культуру раздельного сбора мусора, такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью «Эху Москвы».
Мы начинаем вводить культуру раздельного сбора мусора. Специальный контейнер поставит тот региональный оператор, который появится в мае  — Андрей Воробьев.
Глава региона добавил, что это благотворно повлияет не только на экологическую ситуацию в регионе, но и на экономическую, так как «это инвестиции».
Нужно не только собрать мусор в отдельный контейнер, но и отдельно его увезти, продать эти материалы на вторичную переработку. Это другая машина. Есть грязная машина и есть чистая машина. Сегодня такого разделения нет, только в Мытищах это есть. Это целая технология, которая удивительно для нас является новинкой, открытием. Хотя во всем мире это работает
— Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что прививать знания по раздельному сбору мусора нужно и в школах: «В школах должны всему этому обучать».
360tv.ru: последние новости
Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» «Пока не нашли, не могу поверить — где‐то гуляет». Улицы поселка под Кемерово опустели после смерти 6 школьниц Вы оказались в торговом центре во время пожарной тревоги. Что делать?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля78
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным245
Захарова рассказала о провале Мэй303
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово417
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение