«Во всем мире это работает»: контейнеры для раздельного сбора мусора в МО установит региональный оператор 

В Московской области начинают вводить культуру раздельного сбора мусора, такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью «Эху Москвы».
Мы начинаем вводить культуру раздельного сбора мусора. Специальный контейнер поставит тот региональный оператор, который появится в мае — Андрей Воробьев.
Глава региона добавил, что это благотворно повлияет не только на экологическую ситуацию в регионе, но и на экономическую, так как «это инвестиции».
Нужно не только собрать мусор в отдельный контейнер, но и отдельно его увезти, продать эти материалы на вторичную переработку. Это другая машина. Есть грязная машина и есть чистая машина. Сегодня такого разделения нет, только в Мытищах это есть. Это целая технология, которая удивительно для нас является новинкой, открытием. Хотя во всем мире это работает
— Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что прививать знания по раздельному сбору мусора нужно и в школах: «В школах должны всему этому обучать».