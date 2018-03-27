«Во всем мире это работает»: контейнеры для раздельного сбора мусора в МО установит региональный оператор

Мы начинаем вводить культуру раздельного сбора мусора. Специальный контейнер поставит тот региональный оператор, который появится в мае — Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что это благотворно повлияет не только на экологическую ситуацию в регионе, но и на экономическую, так как «это инвестиции».

Нужно не только собрать мусор в отдельный контейнер, но и отдельно его увезти, продать эти материалы на вторичную переработку. Это другая машина. Есть грязная машина и есть чистая машина. Сегодня такого разделения нет, только в Мытищах это есть. Это целая технология, которая удивительно для нас является новинкой, открытием. Хотя во всем мире это работает

— Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что прививать знания по раздельному сбору мусора нужно и в школах: «В школах должны всему этому обучать».