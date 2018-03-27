Аксенов отправил в отставку вице-премьера и руководство «Черноморнефтегаз»

Об этом Аксенов заявил на брифинге по окончании заседания правительства.

Комментируя отставку Серова, Аксенов отметил, что его работа по ликвидации пробок и оптимизации маршрутной сети и в Симферополе не была организована должным образом и имела низкую эффективность.

Так же с низкой эффективностью работы Аксенов связал сложение полномочий с гендиректора «Черноморнефтегаза» Бориса Зимина и его заместителей. По его словам, на данный момент обязанности генерального директора компании исполняет первый заместитель Александр Кузнецов