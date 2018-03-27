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Аксенов отправил в отставку вице-премьера и руководство «Черноморнефтегаз»
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Аксенов отправил в отставку вице-премьера и руководство «Черноморнефтегаз» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом Аксенов заявил на брифинге по окончании заседания правительства.
Комментируя отставку Серова, Аксенов отметил, что его работа по ликвидации пробок и оптимизации маршрутной сети и в Симферополе не была организована должным образом и имела низкую эффективность.
«Я всем коллегам сказал, что ни за кого работать не буду. Все должны выполнять свои функциональные обязанности, — отметил Глава республики. — Пока что вопросы курируют вице-премьеры РК. Тему ЖКХ курирует Юрий Гоцанюк, вопросы транспорта — Виталий Нахлупин, вопросы Минтопэнерго — Игорь Михайличенко».
Так же с низкой эффективностью работы Аксенов связал сложение полномочий с гендиректора «Черноморнефтегаза» Бориса Зимина и его заместителей. По его словам, на данный момент обязанности генерального директора компании исполняет первый заместитель Александр Кузнецов.
Также в ходе брифинга глава региона сообщил об увольнении генерального директора «Корпорации развития Республики Крым» Олега Морозова. На его место назначен финалист «Лидеров России» Николай Сапрунов.
Фото: пресс-служба правительства Крыма
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