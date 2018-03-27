Проверки ТРЦ, деньги на снег, последнее слово Дмитриева: #ПтзГоворит 

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.
Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Юлия Окунева.
Торговые центры Карелии проверят с пристрастием. По данным МЧС, в кемеровской «Зимней Вишне» проверок не было около двух лет. В Карелии — 36 торговых центров, которые не проверялись три года. Власти республики решили это исправить.
Руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев произнес последнее слово в городском суде Петрозаводска и заявил о своей невиновности. Историка обвиняют в изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия. Сторона обвинения требует приговорить Юрия Дмитриева к 9 годам колонии строгого режима. По словам адвокатов, оглашение приговора ориентировочно назначено на 3 апреля.
Мэрия Петрозаводска нашла дополнительные деньги на уборку городской дорожно-уличной сети. Ранее администрация заявляла о том, что лимиты на вывоз снега исчерпаны, а председатель Петросовета предлагал «перекинуть» на этот год деньги из средств, запланированных на эти же работы в следующий зимний период. Проблему удалось решить другим способом.
Оргкомитет «Онежской маски» отменил сегодняшнюю церемонию награждения театральных деятелей из-за трагедии в Кемерово. Мероприятие перенесено на 2 апреля. А завтрашний день 28 марта объявлен общероссийским днем траура в связи с трагедией в ТРЦ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Завтра по всей стране приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и программы.
Природа готовит жителям Петрозаводска и некоторых других районов Карелии довольно интересный сюрприз. С апреля, по сообщениям синоптиков, есть вероятность прихода очень мощного южного циклона.
По материалам: ptzgovorit.ru