Проверки ТРЦ, деньги на снег, последнее слово Дмитриева: #ПтзГоворит

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.

Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Юлия Окунева.

Торговые центры Карелии проверят с пристрастием. По данным МЧС, в кемеровской «Зимней Вишне» проверок не было около двух лет. В Карелии — 36 торговых центров, которые не проверялись три года. Власти республики решили это исправить.

Мэрия Петрозаводска нашла дополнительные деньги на уборку городской дорожно-уличной сети. Ранее администрация заявляла о том, что лимиты на вывоз снега исчерпаны, а председатель Петросовета предлагал «перекинуть» на этот год деньги из средств, запланированных на эти же работы в следующий зимний период. Проблему удалось решить другим способом.

Оргкомитет «Онежской маски» отменил сегодняшнюю церемонию награждения театральных деятелей из-за трагедии в Кемерово . Мероприятие перенесено на 2 апреля. А завтрашний день 28 марта объявлен общероссийским днем траура в связи с трагедией в ТРЦ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин . Завтра по всей стране приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и программы.

Природа готовит жителям Петрозаводска и некоторых других районов Карелии довольно интересный сюрприз. С апреля, по сообщениям синоптиков, есть вероятность прихода очень мощного южного циклона.