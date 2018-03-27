Продолжительность жизни в Германии бьет новые рекорды 

Успехи медицины способствуют дальнейшему росту ожидаемой продолжительности жизни. Немецкое Федеральное статистическое ведомство сообщило о продолжившейся тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни для жителей Германии. По данным МедикФорум, новорожденные мальчики в среднем должны прожить 78 лет и 4 месяца. Для девочек ожидаемая продолжительность жизни составляет 83 года и 2 месяца. Тем самым по сравнению с прошлым отчетным периодом отмечено повышение продолжительности жизни для представителей обоих полов на 2 месяца. Дольше всего она — в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где новорожденные мальчики проживут 79 лет и 6 месяцев, девочки — 84 года. Самые низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни — в Саксонии-Анхальт: 76 лет 4 месяца для мальчиков и в Зарланде: 82 года и 3 месяца для девочек. За последние годы произошло существенное выравнивание в продолжительности жизни в Западной Германии и прежде отсталых новых землях на территории бывшей ГДР. Если в период 1991/1993 гг. разница для мужчин составляла 3,2 года, то теперь она снизилась до 1,3 года. Разница для женщин уменьшилась с 2,3 года практически до нуля. Это связано, в частности, с улучшением медицинского обслуживания и условий жизни на Востоке. Наиболее выиграла в этом отношении некогда особенно отсталая земля Мекленбург-Передняя Померания.