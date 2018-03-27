Тюменские депутаты предложили вернуть штрафы за нарушения региональных законов

Тюменские депутаты подготовили обращение к Госдуме с просьбой вернуть офицерам МВД полномочие составлять протоколы за нарушения региональных законов.

«Наделить территориальные органы внутренних дел правом накладывать штрафы за нарушения, предусмотренные административными кодексами субъектов РФ », — говорится в резюме круглого стола парламентариев.

На встрече местных чиновников, полицейских судей и юристов обсуждалось исполнение кодекса Тюменской области об административной ответственности. В 2017 году уровень оплаты штрафов за предусмотренные в нём нарушения упал до 62 процентов. Нарушаются, в основном, закон о тишине, правила благоустройства, торговли, пребывания в лесу, выпаса животных. Штрафы накладывают чиновники жилищной, торговой и других инспекций.

Милиционеры обладали полномочием штрафовать за «местные» нарушения до реформы 2011 года. Принятый тогда закон «О полиции» дал субъектам Федерации право заключать договоры с территориальными управлениями МВД и финансировать полномочие из регионального бюджета. Средств на это не хватает, поэтому право остаётся невостребованным.