В Вельске прошёл митинг в поддержку действующего главы города

27 марта в Вельске состоялся митинг в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина.

Как сообщает ИА «Руснорд», митинг собрал более 300 человек.

Ранее Рогозин был избран главой города прямым голосованием. Позже местные депутаты девятью голосами проголосовали за Ежова как за будущего главу районного центра и ставленника районной власти, шесть — за сохранение этого поста Рогозиным.

Сообщается, что депутаты к народу не выходили. Сейчас инициативная группа собирает подписи за отставку главы Вельского района Шерягина, а также за отзыв депутатов, пошедших против воли избирателей и проголосовавших за Ежова.