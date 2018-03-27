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«Прислушайтесь к народу»: в Вельске жители вышли на митинг против нового главы
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«Прислушайтесь к народу»: в Вельске жители вышли на митинг против нового главы 

29.ru 3 часа назад
Фото: 29.ru
Сегодня в Вельске прошли выборы главы города. Выборы не прямые — кто будет руководить городом ближайшие пять лет, выбирали не жители, а совет из 17 депутатов. Вельчане уверены — глава Вельского района Виктор Шерягин путем давления на депутатов лоббирует интересы своего человека, Ежова Дмитрия.
Еще до дня выборов неравнодушные вельчане собрали более 3500 подписей под обращением переизбрать действующего главу Игоря Рогозина. В 14 часов люди вышли на митинг. По разным данным, пришло от 150 до 320 человек.
— На митинге было 320 человек. Выбрали Ежова, за него 9 голосов, за Рогозина — 6. Будем делать ещё митинг по отзыву депутатов и Шерягина с Боровиковым, — рассказал вельчанин Алексей Цаплин.
Вельчане настроены серьезно — еще на прошлой неделе они предупреждали, что соберут еще один митинг, если Рогозина не переизберут. Они рассчитывают добиться отставки Боровикова, председателя Собрания депутатов, и проголосовавших за Ежова чиновников.
— На второй сессии Собрания депутатов Боровикову из бюджета выделили полмиллиона рублей на выплату ему компенсации за неиспользованные пять лет отпуска. Неужели он пять лет не отдыхал? Содержание Боровикова обходится бюджету приблизительно в миллион рублей! — произносили сегодня речь на митинге.
В отличие от Шерягина Игорь Рогозин пользуется всенародной поддержкой у Вельчан. Он запомнился горожанам реализацией проектов по благоустройству города, проведением фестивалей и культурных программ, решением вопросов по долгам по отоплению.
— Сегодня были не выборы. Мое мнение, что это фарс. На большинство депутатов уже было оказано давление главы района — результат понятен, — рассказал депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Пилицын. — Я думаю, что первым делом Ежов будет убирать неугодных Шерягину людей из администрации, заглохнет плановая работа. Будут также ждать манны небесной от региона, как и в районной администрации, решая наиболее наболевшие вопросы без перспективы развития города, занимаясь только затыканием дыр и отчетностью.
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