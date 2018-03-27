Мэр Лапушкина: магистраль «Центральную начнут строить после ЧМ

Жителям Самары придется еще немного подождать строительства магистрали «Центральной». Работы стартуют не раньше, чем закончится чемпионат мира по футболу. Об этом на встрече с жителями Советского района заявила глава города Елена Лапушкина

— Магистраль «Центральную» начнут строить после проведения чемпионата мира по футболу. Точные сроки я вам сказать сейчас не могу, — сказала мэр в ответ на вопрос местного жителя.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что у региона есть хорошие шансы получить финансирование на реализацию первого этапа проекта. Он предусматривает строительство участка магистрали от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Его протяженность составит 14 км.

Проезд по этому участку планируют сделать платным. Ориентировочная стоимость проезда для легкового транспорта составит 79 рублей. Водителям грузовых машин предстоит платить 237 рублей.

Весной проект обсудят на заседании комиссии при Правительстве РФ . А тем временем региональное Министерство экономического развития , инвестиций и торговли готовит документы для проведения конкурса для выбора инвестора. Бизнесменам предстоит вложить в строительство 3 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства участка магистрали составит 7 миллиардов рублей. Софинансирование обеспечат федеральные и региональные власти.

В целом проект магистрали «Центральной» предусматривает реконструкцию проспекта Карла Маркса от пересечения с проспектом Кирова до границы Самары. Ширина проезжей части — от двух — трех (в черте города) до шести полос.

Особый интерес вызывает выбранный вариант обустройства пересечения магистрали с путями Куйбышевской железной дороги . Основной поток по проспекту Карла Маркса планируют пустить в нижнем уровне. Для этого там построят путепровод тоннельного типа. На пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава возведут двухуровневую развязку.

У некоторых самарцев строительство магистрали вызывает опасения. В частности, на пути будущей магистрали оказались два жилых дома на проспекте Кирова и в Коломенском переулке. Семьи отказываются переезжать и находятся в постоянном страхе, что дома могут поджечь.