Пожарный ревизорро — 2: «эвакуируемся» с помощью фонариков и интуиции в ТЦ Екатеринбурга

После публикации о проверках нескольких торговых центров Екатеринбурга на пожарную безопасность, нашу редакцию засыпали просьбами посетить и другие ТЦ города. Мы отправились смотреть, как обстоит дело с безопасностью, в те, которые читатели называли чаще всего. В некоторых из них, чтобы найти эвакуационный выход, нам пришлось воспользоваться интуицией и фонариком. Представители ТЦ пообещали учесть выявленные нами недостатки.

«Парк Хаус»

«Эвакуацию» в ТЦ «Парк Хаус» мы начинаем с кинотеатра, который расположен на третьем этаже. В холле кинотеатра очень темно. На стенах сверху нам удаётся разглядеть наклейки, указывающие путь к эвакуационному выходу. Он находится в ста метрах от кинозалов.

Двигаемся в сторону выхода. По пути на стене встречаем план эвакуации. При таком плохом освещении разглядеть его сложно, да и мусорка, которая стоит перед ним, тоже мешает.

Сделав ещё пару шагов, оказываемся у двери со светящейся надписью «Выход». Чтобы разглядеть дверь, приходится достать фонарик, уж очень там темно. Дверь оказывается закрыта на магнитный замок.

Интересуемся у сотрудника кинотеатра, как люди будут эвакуироваться в случае пожара. Он объясняет, что при срабатывании сигнализации двери автоматически будут разблокированы. Кроме того, по его словам, в каждом из кинозалов есть по два эвакуационных выхода. Правда, показать их нам не смогли, потому что во всех залах идут фильмы. Пришлось поверить на слово.

На выходе из кинотеатра натыкаемся на красную дверь с надписью «Emergency EXIT». Видимо, это эвакуационный выход для иностранцев. Сама дверь заперта, но рядом с ней находится кнопка. Нажимать мы её не стали.

В торговой галерее центра на стенах можно найти зелёные наклейки со стрелочками, ведущие к выходам, которые открыты в обычные дни.

«Аида»

Заблудившись в торговых рядах ТЦ «Аида» на первом этаже, пытаемся найти эвакуационные выходы. Это сложно сделать, если вы находитесь в центре здания. Дело в том, что там вообще нет каких-либо указателей, ведущих к выходу.

Указатели можно увидеть, только когда проходишь вдоль стен торгового центра. Один из выходов замечаем рядом с кафе. У двери стоит стул, тележка, а также целый набор швабр.

Дверь открыта и выводит на лестницу. Поднимаемся вверх — и упираемся ещё в одну дверь, которая оказывается закрыта.

Возвращаемся обратно и пытаемся найти другой выход. Через 100 метров замечаем ведущую вверх лестницу — она ведёт к обычному выходу.

Затем проверяем, насколько легко эвакуироваться с 3-го этажа торгового центра. По траволатору поднимемся вверх и тут же натыкаемся на план эвакуации, который висит прямо у входа в детский магазин.

Из схемы узнаём, что ближайший эвакуационный выход находится в магазине игрушек. Обойдя несколько рядов высоченных стоек с игрушками, мы действительно находим выход, но он частично заставлен коробками.

Дверь опечатана. Через отверстие в двери увидели, что она ведёт к лестнице, которая заставлена вёдрами и каким-то строительным мусором.

Выходим из магазина и пытаемся найти другой пожарный выход. На одной из дверей магазина встречаем зелёную табличку эвакуационного выхода, стрелочка на которой указывает на соседнюю серую дверь. Открываем её и попадаем на склад вещей.

Впереди — дверь с надписью «Выход». Путь к ней заставлен железными тележками с какими-то пакетами. Сама дверь тоже закрыта на магнитный замок.

Возвращаемся в торговый зал и встречаем главного инженера торгового центра, который расклеивает пожарные наклейки. Он рассказал, что сегодня ходит и проверяет все выходы для эвакуации, которые находятся на территории, где разместились арендаторы. По его словам, магазину игрушек он уже сделал замечание.

— На арендуемых площадях эвакуационные выходы должны быть открыты, но при этом опломбированы, — пояснил главный инженер ТЦ «Аида». — Но сами понимаете, многие боятся воровства, поэтому закрывают двери. Что касается других эвакуационных выходов, то в случае тревоги они открываются автоматически. Даже если что-то пойдёт не так, наши двери все стеклянные, и их легко сломать пинком ноги. По остальным вашим замечаниям обещаем разобраться.

«Фан-Фан»

В четырехэтажном ТРЦ «Фан-Фан» эвакуационный выход заметен сразу же на первом этаже. Двери открыты, но часть выхода загораживает стойка по продаже лотерейных билетов. Сами двери пластиковые, хотя для того, чтобы предотвратить распространение огня, должны быть металлические.

Мы обратились в отдел по связям с общественностью ТРЦ, где рассказали, что в здании постоянно проходят проверки и предписаний заменить дверь не было.

Поднимаемся по лестнице — почти на каждом пролете какие-то помехи. Например, киоски арендаторов и различные стойки, из-за которых проходы достаточно узкие. «Стойки на лестнице проверят», — сказала нам представитель ТРЦ.

Протиснулись наверх, но не смогли сориентироваться на втором и третьем этажах. Указательные стрелки есть только напротив самого эвакуационного выхода. Но его надо найти.

Но тяжелее всего «эвакуироваться», как нам показалось, с последнего этажа. Он единственный, где дверь на лестницу для эвакуации была закрыта. Продавец из магазина рядом с этим выходом рассказывает, что ключи от этой двери ей выдали только после трагедии в Кемерово

Кстати, на последнем этаже мы нашли неверную схему эвакуации. Точка показывает, что мы находимся у аварийного выхода, хотя мы находились у лифтов.

Представитель пресс-службы «Фан-Фана» поблагодарила нас за звонок и информацию о нарушениях и не исключила, что вскоре в здании будет проведена учебная пожарная тревога.

«Гранат»

Экомолл «Гранат» — необычный торговый центр. Его первый этаж — это большое рыночное пространство с разнообразными продуктовыми ларьками. У входов есть планы эвакуации. Но навигации почти нет, только два указателя на выходы, которые расположены совсем рядом.

На втором этаже везде видны стрелки с указателями на аварийный выход. Двери открываются свободно. Но на одном из выходов висит объявление о ремонте.

На последнем, третьем этаже, где расположен кинотеатр, навигации не заметно. Придётся хорошо поискать, чтобы найти выход. При этом доступ к выходам свободный, проходы ничем не закрыты.

Служба безопасности экомолла «Гранат» отказалась давать нам какие-либо комментарии.

«Кит»

В торговом центре «Кит» на Юго-западе всего два этажа, но сориентироваться в нем достаточно сложно. В одной части здания нет никаких указателей, выход приходится искать долго. Но если его найти, то сразу можем выйти на улицу. Дверь здесь открывается свободно.

На первом этаже находится продуктовый магазин, который занимает достаточно большую площадь. Из него мы и решили попробовать выбраться по запасным путям. Нашли два. Первый — недалеко от главного входа в магазин. Но здесь с обеих сторон мы обнаружили полки с товарами, из-за которых пространство для выхода существенно снижается.

Другой выход находится неподалёку от первого. Он заблокирован тележкой с неразгруженным товаром.

На втором этаже «Кита» заметной навигации нет. Сориентироваться, куда идти, если находиться в центре торгового пространства, невозможно. Указатели есть только рядом с лестницами.

«Радуга-парк»

В «Радуга-парке» всего один этаж. Здесь достаточно сложно сориентироваться в схеме расположения бутиков, но вот указатели к аварийным выходам встречаются очень часто.

Хотя некоторые из ящиков закрыты для обзора или заблокированы стойками арендаторов. Например, на территории детского развлекательного центра ящики с огнетушителями почти полностью загорожены игровым автоматом. Кстати, все ящики на замках. В пресс-службе торгового центра нас заверили, что обычным посетителям не нужно будет самостоятельно тушить пожар — для этого есть сотрудники безопасности, у которых и хранятся все ключи от ящиков с огнетушителями и шлангами.

После нашего звонка в пресс-службу ТРЦ с редакцией Е1.RU связался специалист по безопасности магазина и заверил, что все замеченные нами нарушения были устранены.

«Карнавал»

Уже с первого этажа понятно, что торговый центр «Карнавал» очень большой. Но указателей и стрелок на выходы мы не заметили.

На втором этаже навигация видна хорошо. Все аварийные выходы здесь заблокированы и открываются только при срабатывании сигнализации.

Чего не скажешь о третьем этаже. Здесь расположены фуд-корт, каток и детский развлекательный центр. Обойдя все пространство, аварийные выходы нашли, а вот навигации нет.

В самом развлекательном центре также навигации никакой, зато целых два аварийных выхода и большое количество огнетушителей в свободном доступе рядом с соответствующими значками.

С представителем торгового центра мы связаться не смогли.

Конечно, мы надеемся, что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда придётся искать запасной выход для эвакуации. Но на всякий случай мы вместе с экспертами подготовили советы, которые помогут вам сориентироваться.

А глава сети кинотеатров рассказал о системах безопасности в кинозалах Екатеринбурга.