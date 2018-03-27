В Подмосковье создан новый суперкомпьютер «Говорун»

Двух самых прославленных и одаренных «звездочетов»-математиков — академиков Сергея Алексеевича Лебедева Николая Николаевича Говоруна — в минувшем столетии разделял отрезок чуть больше четверти века. Создатель первого отечественного компьютера — академик Лебедев — наперекор всему и всем был заражен еще до войны единственно оправданной целью: «Мы будем делать машину из ряда вон выходящую». И он сдержал данное самому себе и российской науке слово. Он стал отцом-основателем первого отечественного суперкомпьютера.

А суперкомпьютер XXI века, названный в честь его единомышленника — академика Николая Говоруна, созданный в этом году в подмосковной Дубне, войдет уже в число 500 самых мощных вычислительных машин мира и существенно ускорит теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред. Об этом на презентации во вторник сообщил замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников, передает ТАСС

По его мнению, «как только машина будет загружена задачами, ожидается, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса». Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или один квадриллион FLOPS — величины, обозначающей количество операций с плавающей запятой в секунду — в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности.

Суперкомпьютер имени Говоруна — это совместный проект Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова и Лаборатории информационных технологий, поддержанный дирекцией Объединенного института ядерных исследований и реализованный при участии специалистов группы компании РСК, корпорации Intel , компаний NVIDIA и IBS Platformix.

Ученые ожидают, что новый суперкомпьютер существенно ускорит комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред. Проще говоря, вычислительные мощности «Говоруна» будут использоваться для целого спектра исследований в Дубне.

Модернизированный вычислительный кластер позволит проводить уникальные параллельные расчеты в решеточной квантовой хромодинамике для исследования свойств адронной материи при высокой плотности энергии. Если кому-то может это показаться недостаточно убедительным, ученые утверждают, что «Говорун» качественно повысит оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов, откроет новые возможности для исследования свойств различных систем в области физики новых материалов, а также позволит разрабатывать и адаптировать программное обеспечение для мега-проекта NICA на новые вычислительные архитектуры от основных лидеров рынка HPC — Intel и NVIDIA, создать программно-аппаратную среду на базе HPC и готовить IT-специалистов по всем востребованным наукой и производством направлениям.