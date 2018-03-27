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Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
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Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 

Министерство промышленности и торговли РФ 3 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
27 марта Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием промышленного комплекса региона и участия предприятий края в курируемых Минпромторгом России программах господдержки. В частности, Владимир Владимиров рассказал главе Минпромторга России о развитии аэрозольного производства на территории Ставропольского края.
Вместе с тем, по итогам 2017 года индекс промышленного производства на Ставрополье увеличился на 1,8%, а за январь текущего года рост составил 3,8%.
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