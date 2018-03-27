Трагедия в Кемерове: какая ответственность лежит на руководстве региона

Евгений Корчаго. В среду в России объявлен общенациональный траур в память о жертвах пожара в Кемерове , унесшего жизни десятков человек, большинство из которых — дети. В эфире телеканала «МИР 24» об ответственности высокопоставленных чиновников говорит правозащитник, адвокат, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации

— В Кемерове нет войны, террористов, стихийного бедствия. Как сказал президент РФ Владимир Путин , там есть преступная халатность и разгильдяйство. Это непобедимые враги?

Евгений Корчаго: К сожалению, халатность и разгильдяйство — далеко не только чиновничья беда. Это беда всего нашего общества. Конечно же, чиновники виноваты, и они должны нести ответственность. Но всегда ли все мы поступаем так, как требуют закон, инструкции? Соблюдаем ли мы всегда правила пожарной безопасности? Готовы ли мы отказаться от того, чтобы нести взятки чиновникам, чтобы функционировал тот или иной объект, если мы предприниматели? На этот вопрос нам всем надо ответить. Потому что это наша общая трагедия. Нельзя назначить виноватых и сказать, что вот они виноваты, а мы давайте просто пособолезнуем.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

— Президент пообещал, что все виновные будут наказаны — по всей цепочке от пожарного инспектора до руководства торгового центра и охранника, который отключил систему оповещения. Что у нас положено за такую халатность и разгильдяйство? За то, что для борьбы с безбилетниками детей в кинозале заперли на ключ, за то, что аварийные выходы заперты…

Евгений Корчаго: Не от большого ума все это делалось. Ответственность будет в соответствии с требованиями Уголовного кодекса — она предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности, за предоставление услуг, которые не отвечают безопасности, а также за причинение смерти по неосторожности. По одной статье — до семи лет лишения свободы, по другой — тоже… Но здесь вопрос в другом. Важно, чтобы были наказаны не только конечные виновные, не стрелочники, а те, кто за это отвечает. Если это наказание будет неотвратимым, пусть даже в рамках этих санкций, то вполне вероятно, что в дальнейшем чиновники, которые отвечают за это, будут понимать, что им не удастся в случае такой же ситуации избежать ответственности. Важна не только тяжесть наказания, но и его неотвратимость.

— На стихийном митинге в Кемерове жители города потребовали отставки местных властей. Губернатор должен нести личную ответственность за произошедшее?

Евгений Корчаго: Конечно же, решение об отставке губернатора будет принимать глава государства. Но я считаю, что сам губернатор в этой ситуации должен был уже обратиться с заявлением об отставке. Другой вопрос, принял бы его глава государства или нет, но у нас, к сожалению, у чиновников высшего звена не принято нести моральную ответственность и быть готовыми расстаться со своей должностью. Они начинают рассказывать, что они сделали, что они еще планируют сделать, как они боролись или планируют бороться. Но не понимают, что если это произошло, человек морального права занимать эту должность уже не имеет. И он должен свою голову положить на плаху сам. Будет бить меч или топор, это вопрос второй. Но мне кажется, что это должен был сделать сам губернатор.

Интервью полностью смотрите в ролике.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM