Воробьев: новые полигоны будут собирать фильтрат с первого дня 

Культура утилизации мусора в нашей стране оставляет желать лучшего. Сейчас в области готовятся строить новые современные полигоны, которые будут сразу собирать и очищать фильтрат. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Эху Москвы».
По мнению Воробьева, хорошим примером в сфере обращения с отходами стала Япония. В Токио была создана государственная компания по утилизации мусора. С этих пор Япония считается одной из самых чистых стран на Земле.
До сих пор в нашем регионе были только свалки, сейчас мы готовим современные полигоны, которые собирают фильтрат с самого первого дня. Только сейчас у нас появились голландцы и немцы, которые несколько десятилетий занимались этим в Европе. Увы, сейчас мы полностью зависим от наших партнеров — трубопроводная система, технология проколов — все это сейчас делается на основе европейских технологий
— губернатор Подмосковья.
Ранее сообщалось, что утром 26 марта на полигоне «Ядрово» заработала система откачки фильтрата. Он будет превращаться в техническую воду. Весь фильтрат на полигоне откачают в течение пяти‐семи дней. Задача — откачать около 500 кубов жидкости и понизить уровень фильтрата примерно на 1,5 метра. Такая же система уже работает на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе.
Геодезисты уточнили объем мусора, который необходимо досыпать перед закрытием «Ядрово». По словам специалистов, речь идет о 70 тысячах кубометров мусора.