Воробьев: новые полигоны будут собирать фильтрат с первого дня

По мнению Воробьева, хорошим примером в сфере обращения с отходами стала Япония . В Токио была создана государственная компания по утилизации мусора. С этих пор Япония считается одной из самых чистых стран на Земле.

До сих пор в нашем регионе были только свалки, сейчас мы готовим современные полигоны, которые собирают фильтрат с самого первого дня. Только сейчас у нас появились голландцы и немцы, которые несколько десятилетий занимались этим в Европе. Увы, сейчас мы полностью зависим от наших партнеров — трубопроводная система, технология проколов — все это сейчас делается на основе европейских технологий

— губернатор Подмосковья.

Ранее сообщалось, что утром 26 марта на полигоне «Ядрово» заработала система откачки фильтрата. Он будет превращаться в техническую воду. Весь фильтрат на полигоне откачают в течение пяти‐семи дней. Задача — откачать около 500 кубов жидкости и понизить уровень фильтрата примерно на 1,5 метра. Такая же система уже работает на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе.

Геодезисты уточнили объем мусора, который необходимо досыпать перед закрытием «Ядрово». По словам специалистов, речь идет о 70 тысячах кубометров мусора.