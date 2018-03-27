«Уникальный голос и внешность»: дочь Ирины Салтыковой восхитила поклонников вокальными данными

На странице Ирины Салтыковой в Instagram был опубликован видеоролик с репетиции, где ее дочь Алиса продемонстрировала Интернет-публике прекрасный голос. В комментариях к публикации пользователи оценили таланты начинающей певицы, отметив, что ее ждет большое будущее на музыкальном поприще.

"Какой у нее голос! Как она поет чувственно!», «Ирочка, Алиса — талантище и трудяга! Потрясающий альт. Умница!», «Как чудесно, клево и восхитительно. Шикарный тембр», «Невероятный, непохожий на других голос! Браво Алиса! И голос и внешность абсолютно индивидуальны, хорошая у вас девочка, Ирина», — восхищались подписчики певицы.

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