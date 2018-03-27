«Гнилых маршруток больше не допустим». В Астрахани взялись за транспортный хаос

Сегодня в 40 км от Астрахани у пассажирского микроавтобуса прямо на ходу оторвалось заднее колесо. Курьезный случай едва не стал трагическим — маршрутка-то затормозила, а вот само колесо вылетело прямо на дорожного рабочего, который убирал мост через реку Чурка. От удара мужчина получил перелом голени. В МВД сообщили, что за рулем микроавтобуса был его владелец индивидуальный предприниматель, у которого, кстати, не было путевого листа. За управление транспортным средством с неисправностями, при наличии которых его эксплуатация запрещена, ему грозит административная ответственность — штраф до 30 тысяч рублей. Возможно, двукратный — и водителю и юрлицу.

Еду как хочу

Всевозможные, пусть и не столь нелепые, эксцессы, с участием маршруток с пугающим постоянством случаются и в региональной столице. Так, 25 марта на улице Звездной маршрутное такси столкнулось с легковушкой. 23 числа аналогичный случай произошел на улице Дарвина. 18 марта маршрутка перевернулась на улице Латышева, а 12 марта другая — на перекрестке Коммунистической и Академика Королева. Во всех случаях есть пострадавшие, хотя и без серьезных травм. А в конце февраля на улице Нововосточной водитель маршрутки № 33с не уступил дорогу 66-летней женщине, переходившей дорогу — наезд закончился для пенсионерки переломом бедра.

Подобные новости поступают из Астрахани практически ежедневно. О проблемах технического состояния маршруток, профессионализма водителей, контроля за работой перевозчиков прекрасно известно, больше того, существует фактически общественный консенсус — тех, кто бы не выступал за их упорядочение и приведение в цивилизованный вид, в городе вообще нет. Тем не менее, радикальных мер вроде частичной отмены маршруток никто не предлагает. Дело в том, что такой запрос неосуществим в принципе. Действующая модель распределения транспортных потоков такова, что без маршруток развезти людей никак не удастся.

Собственно, городской (муниципальный) транспорт в городе практически умер. Во многом, благодаря бесконтрольности маршруток. Еще десять лет назад остановился последний астраханский трамвай. Троллейбусы ходили до осени прошлого года. Но и они, как писал «ФедералПресс» , остались невостребованны и были мэрией закрыты. Как поясняли тогда редакции в горадминистрации, закупка автобусов большой вместимости у города есть в планах, но речь пока не идет о значительном количестве. Основой пассажирских перевозок остается сеть маршрутных такси.

Главная проблема этой сети не только в недостаточном контроле — как за техническим состоянием, так и собственно за перемещениями — основное упущение это как таковая бессистемность сети. Это вполголоса признают и представители власти — разрешения выдавались без понимания единой транспортной картины. Так, мимо астраханского Кремля ездит три городских маршрутки и около десятка межмуниципальных. Они идут в Началово, Камызяк и так далее, но проезжая изрядный путь по областной столице выполняют там роль городского транспорта. Одновременно в некоторых районах транспорта ощутимо не хватает. Как минимум, в вечерние часы, хотя по условиям графиков, утвержденных в разрешительной документации, рейсы в это время предусмотрены.

По данным, приведенным начальником управления транспорта и пассажирских перевозок администрации города Тахиром Биймурзаевым, действующая маршрутная сеть транспортного обслуживания сформирована в 2009 году. В ней 80 маршрутов: 75 маршруток и пять автобусов среднего класса. «На сегодняшний день существующая маршрутная сеть не в состоянии удовлетворить потребности горожан», — констатируют чиновники.

Хаос и нерациональность решили преодолеть основательно.

Наука помогает

Целый год Северо-Кавказский федеральный университет ( Пятигорск ) по заказу астраханской мэрии проводил научно-исследовательскую работу по реорганизации транспортного сообщения. В основе работы, разумеется, исследование пассажиропотоков.

Несколько дней назад горадминистрация презентовала итоги научных изысканий — проект «Разработка рациональной маршрутной схемы общественного транспорта Астрахани». Его обсуждали участники отрасли, депутаты и общественники.

Проведенный анализ показал, что негативными факторами являются дублирование многих маршрутов, а также использование для перевозки пассажиров преимущественно автобусов малого класса, что нерационально. Для оптимизации процесса концепцией пятигорских ученых предложено изменить действующие маршруты, исключая дублирующие, а также создание новых. Как вариант, рассматривается возможность перенаправить существующие потоки по параллельным улицам. К примеру, с ул. Савушкина на ул. Татищева, с ул. Свердлова на Красную набережную.

Фактически речь идет о некоторой разгрузке центра, при этом, как считают разработчики, проблем с доступностью у горожан не возникнет. «Люди недовольны любыми изменениями, но когда все будет налажено, то через пару месяцев народ станет благодарить», — уверен источник в областной администрации.

Тахир Биймурзаев рассказал, что по улице Татищева будет направлено сразу восемь маршрутов (№№ 4, 24, 35, 57, 78, 80, 90 и 92), а по Красной Набережной в обоих направлениях пустят маршруты №№ 5, 12, 14 и 18. Планируется и создание как минимум четырех новых маршрутов.

Глава городской администрации Олег Полумордвинов отметил, что все предлагаемые мероприятия будут синхронизированы с проектом «Безопасные и качественные дороги». Реализация концепции начнется уже в этом году и станет основой работы гортранспорта как минимум до 2021 года.

Депутат областной думы Лариса Мироненко напомнила, что в заксобрании неоднократно обсуждали необходимость совершенствования маршрутной сети города и сферы пассажирских перевозок. «Мы рады, что наши предложения услышаны и учтены, потому что вопрос не праздный, касающийся всех жителей областного центра и пригорода, — отметила депутат. — Принципиальной позицией депутатов является необходимость разработать и установить график. Транспорт должен ходить по расписанию, чтобы каждый пассажир имел понимание, когда и на чем он может уехать. Принятие данной концепции считаю важным шагом, способным изменить в лучшую сторону состояние дел с пассажирскими перевозками в городе Астрахани».

Собственно именно соблюдение маршрутов одна из ключевых проблем. В конце этого года вступят в действие изменения в федеральное законодательство, которые обяжут водителей передавать данные ГЛОНАСС в единую дежурную диспетчерскую службу. Сейчас таких микроавтобусов на пассажирских маршрутах Астрахани всего около 30%. Кроме того, будет расширен и список обстоятельств, при которых муниципальные и региональные власти, выдавший свидетельство, могут обратиться в суд о прекращении его действия. «Депутаты областной Думы совместно с региональным министерством промышленности , транспорта и природных ресурсов работают над внесением соответствующих поправок в региональное законодательство», — добавила Лариса Мироненко.

А вот у самих перевозчиков на вопрос времени работы общественного транспорта свой взгляд. Они признаются честно — возить полупустые салоны вечером для бизнеса невыгодно. «У нас было предложение — рассмотреть вторую смену, а в вечернее время повысить тариф. В зависимости от затрат, которые перевозчик понесет, ориентируясь на экономически обоснованный тариф», — заявил вице-президент Региональной ассоциации транспортников Дамир Булатов.

«Отдельные предприниматели заявляют, что у них не хватает водителей. Но вы же заявляетесь на этот маршрут?! Вы же гарантируете выполнять те обязательства, которые там прописаны. Санкции довольно серьезные, вплоть до изъятия этого маршрута», — возмутился Олег Полумордвинов.

Хуже не станет?

Главный вопрос, который пока публично не обсуждается — за чей счет произойдут изменения. Власти настаивают не только на корректировке маршрутов и обязательном внедрении диспетчеризации, но и на обновлении парка. Это потребует затрат от перевозчиков — по всем новым и измененным маршрутам будут проведены новые конкурсы.

Как удалось выяснить «ФедералПресс», варианта с внедрением единого оператора, астраханские власти не рассматривают. Напомним, так поступили в Волгограде , причем компанию «Волгоградский автобусный парк», которая на 70% принадлежит холдингу «Питеравто», а на 30% людям, близким к уже бывшему вице-губернатору Александру Сивакову , субсидировал муниципальный бюджет на сумму около 360 млн ежегодно. Тогда это вызвало бурную реакцию общественников и контролирующих структур. Одновременно было решено закрыть почти все маршрутки. Это вызывало протесты, против того, чтобы отдать самые востребованные городские маршруты «инвестору» активно выступало регионально управление ФАС , активисты ОНФ, но их усилия оказались тщетными. В итоге в какой-то период в городе чуть не случился транспортный коллапс, но властям удалось удержать ситуацию.

В Астрахани никакого «главного» перевозчика пока не планируется, подтвердил «ФедералПресс» член регионального штаба ОНФ и член губернаторского совета по транспорту Игорь Сухов. «Нет, одного оператора не будет. Участвовать будут все желающие, но вот гнилых маршруток больше не допустим, — подчеркнул он. — Что касается издержек и тарифов, то, наверное, вопрос еще будет обсуждаться». Он также отметил, что разумная организация маршруток позволит начать развивать муниципальный автобусный парк — в действующей конфигурации автобусы просто не могли найти свою рыночную нишу.

Добавим, что в отличие от того же Волгограда, где существует несколько тарифных зон, а сами маршрутчики делят свои маршруты на участки, городские перевозчики Астрахани работают по единому тарифу — 20 рублей вне зависимости от протяженности маршрута.

По словам информированного источника в астраханской власти, на основе представленной концепции этот вопрос тоже можно будет решить. «Маршруты кое-где уполовинят, то есть будет не одна поездка, а две. Но для этого нужно еще создавать какие-то перехватывающие хабы, думаю, это и будет сделано», — пояснил собеседник.