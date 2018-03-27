«Гнилых маршруток больше не допустим». В Астрахани взялись за транспортный хаос 

Сегодня в 40 км от Астрахани у пассажирского микроавтобуса прямо на ходу оторвалось заднее колесо. Курьезный случай едва не стал трагическим — маршрутка-то затормозила, а вот само колесо вылетело прямо на дорожного рабочего, который убирал мост через реку Чурка. От удара мужчина получил перелом голени. В МВД сообщили, что за рулем микроавтобуса был его владелец индивидуальный предприниматель, у которого, кстати, не было путевого листа. За управление транспортным средством с неисправностями, при наличии которых его эксплуатация запрещена, ему грозит административная ответственность — штраф до 30 тысяч рублей. Возможно, двукратный — и водителю и юрлицу.
Еду как хочу
Всевозможные, пусть и не столь нелепые, эксцессы, с участием маршруток с пугающим постоянством случаются и в региональной столице. Так, 25 марта на улице Звездной маршрутное такси столкнулось с легковушкой. 23 числа аналогичный случай произошел на улице Дарвина. 18 марта маршрутка перевернулась на улице Латышева, а 12 марта другая — на перекрестке Коммунистической и Академика Королева. Во всех случаях есть пострадавшие, хотя и без серьезных травм. А в конце февраля на улице Нововосточной водитель маршрутки № 33с не уступил дорогу 66-летней женщине, переходившей дорогу — наезд закончился для пенсионерки переломом бедра.
Подобные новости поступают из Астрахани практически ежедневно. О проблемах технического состояния маршруток, профессионализма водителей, контроля за работой перевозчиков прекрасно известно, больше того, существует фактически общественный консенсус — тех, кто бы не выступал за их упорядочение и приведение в цивилизованный вид, в городе вообще нет. Тем не менее, радикальных мер вроде частичной отмены маршруток никто не предлагает. Дело в том, что такой запрос неосуществим в принципе. Действующая модель распределения транспортных потоков такова, что без маршруток развезти людей никак не удастся.
Собственно, городской (муниципальный) транспорт в городе практически умер. Во многом, благодаря бесконтрольности маршруток. Еще десять лет назад остановился последний астраханский трамвай. Троллейбусы ходили до осени прошлого года. Но и они, как писал «ФедералПресс», остались невостребованны и были мэрией закрыты. Как поясняли тогда редакции в горадминистрации, закупка автобусов большой вместимости у города есть в планах, но речь пока не идет о значительном количестве. Основой пассажирских перевозок остается сеть маршрутных такси.
Главная проблема этой сети не только в недостаточном контроле — как за техническим состоянием, так и собственно за перемещениями — основное упущение это как таковая бессистемность сети. Это вполголоса признают и представители власти — разрешения выдавались без понимания единой транспортной картины. Так, мимо астраханского Кремля ездит три городских маршрутки и около десятка межмуниципальных. Они идут в Началово, Камызяк и так далее, но проезжая изрядный путь по областной столице выполняют там роль городского транспорта. Одновременно в некоторых районах транспорта ощутимо не хватает. Как минимум, в вечерние часы, хотя по условиям графиков, утвержденных в разрешительной документации, рейсы в это время предусмотрены.
По данным, приведенным начальником управления транспорта и пассажирских перевозок администрации города Тахиром Биймурзаевым, действующая маршрутная сеть транспортного обслуживания сформирована в 2009 году. В ней 80 маршрутов: 75 маршруток и пять автобусов среднего класса. «На сегодняшний день существующая маршрутная сеть не в состоянии удовлетворить потребности горожан», — констатируют чиновники.
Хаос и нерациональность решили преодолеть основательно.
Наука помогает
Целый год Северо-Кавказский федеральный университет (Пятигорск) по заказу астраханской мэрии проводил научно-исследовательскую работу по реорганизации транспортного сообщения. В основе работы, разумеется, исследование пассажиропотоков.
Несколько дней назад горадминистрация презентовала итоги научных изысканий — проект «Разработка рациональной маршрутной схемы общественного транспорта Астрахани». Его обсуждали участники отрасли, депутаты и общественники.
Проведенный анализ показал, что негативными факторами являются дублирование многих маршрутов, а также использование для перевозки пассажиров преимущественно автобусов малого класса, что нерационально. Для оптимизации процесса концепцией пятигорских ученых предложено изменить действующие маршруты, исключая дублирующие, а также создание новых. Как вариант, рассматривается возможность перенаправить существующие потоки по параллельным улицам. К примеру, с ул. Савушкина на ул. Татищева, с ул. Свердлова на Красную набережную.
Фактически речь идет о некоторой разгрузке центра, при этом, как считают разработчики, проблем с доступностью у горожан не возникнет. «Люди недовольны любыми изменениями, но когда все будет налажено, то через пару месяцев народ станет благодарить», — уверен источник в областной администрации.
Тахир Биймурзаев рассказал, что по улице Татищева будет направлено сразу восемь маршрутов (№№ 4, 24, 35, 57, 78, 80, 90 и 92), а по Красной Набережной в обоих направлениях пустят маршруты №№ 5, 12, 14 и 18. Планируется и создание как минимум четырех новых маршрутов.
Глава городской администрации Олег Полумордвинов отметил, что все предлагаемые мероприятия будут синхронизированы с проектом «Безопасные и качественные дороги». Реализация концепции начнется уже в этом году и станет основой работы гортранспорта как минимум до 2021 года.
Депутат областной думы Лариса Мироненко напомнила, что в заксобрании неоднократно обсуждали необходимость совершенствования маршрутной сети города и сферы пассажирских перевозок. «Мы рады, что наши предложения услышаны и учтены, потому что вопрос не праздный, касающийся всех жителей областного центра и пригорода, — отметила депутат. — Принципиальной позицией депутатов является необходимость разработать и установить график. Транспорт должен ходить по расписанию, чтобы каждый пассажир имел понимание, когда и на чем он может уехать. Принятие данной концепции считаю важным шагом, способным изменить в лучшую сторону состояние дел с пассажирскими перевозками в городе Астрахани».
Собственно именно соблюдение маршрутов одна из ключевых проблем. В конце этого года вступят в действие изменения в федеральное законодательство, которые обяжут водителей передавать данные ГЛОНАСС в единую дежурную диспетчерскую службу. Сейчас таких микроавтобусов на пассажирских маршрутах Астрахани всего около 30%. Кроме того, будет расширен и список обстоятельств, при которых муниципальные и региональные власти, выдавший свидетельство, могут обратиться в суд о прекращении его действия. «Депутаты областной Думы совместно с региональным министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов работают над внесением соответствующих поправок в региональное законодательство», — добавила Лариса Мироненко.
А вот у самих перевозчиков на вопрос времени работы общественного транспорта свой взгляд. Они признаются честно — возить полупустые салоны вечером для бизнеса невыгодно. «У нас было предложение — рассмотреть вторую смену, а в вечернее время повысить тариф. В зависимости от затрат, которые перевозчик понесет, ориентируясь на экономически обоснованный тариф», — заявил вице-президент Региональной ассоциации транспортников Дамир Булатов.
«Отдельные предприниматели заявляют, что у них не хватает водителей. Но вы же заявляетесь на этот маршрут?! Вы же гарантируете выполнять те обязательства, которые там прописаны. Санкции довольно серьезные, вплоть до изъятия этого маршрута», — возмутился Олег Полумордвинов.
Хуже не станет?
Главный вопрос, который пока публично не обсуждается — за чей счет произойдут изменения. Власти настаивают не только на корректировке маршрутов и обязательном внедрении диспетчеризации, но и на обновлении парка. Это потребует затрат от перевозчиков — по всем новым и измененным маршрутам будут проведены новые конкурсы.
Как удалось выяснить «ФедералПресс», варианта с внедрением единого оператора, астраханские власти не рассматривают. Напомним, так поступили в Волгограде, причем компанию «Волгоградский автобусный парк», которая на 70% принадлежит холдингу «Питеравто», а на 30% людям, близким к уже бывшему вице-губернатору Александру Сивакову, субсидировал муниципальный бюджет на сумму около 360 млн ежегодно. Тогда это вызвало бурную реакцию общественников и контролирующих структур. Одновременно было решено закрыть почти все маршрутки. Это вызывало протесты, против того, чтобы отдать самые востребованные городские маршруты «инвестору» активно выступало регионально управление ФАС, активисты ОНФ, но их усилия оказались тщетными. В итоге в какой-то период в городе чуть не случился транспортный коллапс, но властям удалось удержать ситуацию.
В Астрахани никакого «главного» перевозчика пока не планируется, подтвердил «ФедералПресс» член регионального штаба ОНФ и член губернаторского совета по транспорту Игорь Сухов. «Нет, одного оператора не будет. Участвовать будут все желающие, но вот гнилых маршруток больше не допустим, — подчеркнул он. — Что касается издержек и тарифов, то, наверное, вопрос еще будет обсуждаться». Он также отметил, что разумная организация маршруток позволит начать развивать муниципальный автобусный парк — в действующей конфигурации автобусы просто не могли найти свою рыночную нишу.
Добавим, что в отличие от того же Волгограда, где существует несколько тарифных зон, а сами маршрутчики делят свои маршруты на участки, городские перевозчики Астрахани работают по единому тарифу — 20 рублей вне зависимости от протяженности маршрута.
По словам информированного источника в астраханской власти, на основе представленной концепции этот вопрос тоже можно будет решить. «Маршруты кое-где уполовинят, то есть будет не одна поездка, а две. Но для этого нужно еще создавать какие-то перехватывающие хабы, думаю, это и будет сделано», — пояснил собеседник.
Добавим, что также уже заявлено, что к концу этого года в маршрутках начнут устанавливать терминалы для оплаты банковскими картами. А ранее губернатор Александр Жилкин также говорил, что в Астрахани необходимо расширять сеть парковок, причем сделано это может быть на условии создания концессии с частным бизнесом.