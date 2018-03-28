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Суд прекратил реализацию инвестконтракта на строительство молодежного центра на Северном бульваре
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Суд прекратил реализацию инвестконтракта на строительство молодежного центра на Северном бульваре 

Управа района Отрадное 29 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Арбитражный суд правительства Москвы заставил прекратить реализацию инвестконтракта на строительство молодежного центра по адресу Северный бульвар, владение 5-7, инвестором которого выступала ООО «Строительная компания „ВЛАН“. Об этом сообщил заместитель префекта Евгений Каданцев, отвечая на вопрос одного из жителей Отрадного, который был задан на минувшей встрече префекта с населением.
-По адресу Северный бульвар, вл. 5-7 планировалось строительство многоэтажного гаража-стоянки (l-я очередь) и молодежного центра (2-я очередь), — пояснил зампрефекта. — Гараж инвестор возвел, а на молодежный центр средств не хватило. Более того, из-за увеличения технико-экономических показателей он остался в долгу перед бюджетом города.
Сейчас городской департамент имущества через суды занимается оформлением в собственность города Москвы построенных объектов инженерно-коммунального хозяйства.
Помимо этого префектура СВАО совместно со структурными подразделениями Правительства Москвы прорабатывает вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с молодежным центром на земельном участке по указанному адресу на конкурсной основе.
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