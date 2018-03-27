Под председательством Ван Чэня в Пекине состоялись переговоры между ВСНП и делегацией конгрессменов США

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Переговоры между Всекитайским собранием народных представителей /ВСНП/ и делегацией конгрессменов США состоялись сегодня в Доме народных собраний в Пекине под председательством члена Политбюро ЦК КПК, заместителя председателя ПК ВСНП Ван Чэня. Ван Чэнь отметил, что ВСНП намерено и дальше укреплять многоуровневые и носящие характер механизмов контакты с Конгрессом США . Он выразил надежду, что все сенаторы будут оказывать активное влияние для содействия объективному и рациональному подходу к Китаю и китайско-американским отношениям со стороны правительства США, содействия взаимоуважению, взаимному благоприятствованию и взаимной выгоде, укреплению сотрудничества и контролю над разногласиями, обеспечат неизменное поступательное развитие китайско-американских отношений в правильном русле. Стороны искренне и углубленно обменялись мнениями по двусторонним отношениям, контактам между законодательными органами, торгово-экономическому сотрудничеству и другим вопросам. —0—