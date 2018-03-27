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В Югре запустили первую солнечную электростанцию
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В Югре запустили первую солнечную электростанцию 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Плотность населения в Югре очень низкая, в Кондинском районе один человек на два квадратных километра. До райцентра полторы сотни километров. В Никулкино всего пять домов, живет в них 10 человек. Раньше электричество в деревне давали по графику, работал дизель-генератор. Полностью отказываться от него, конечно, рискованно. Поэтому в Никулкино комбинированная станция, которая включает в себя и традиционный дизель-генератор и солнечную электростанцию. Но с внедрением последней электричество в деревне теперь круглосуточно.
Состав оборудования подобран с учетом климатических особенностей региона. Для получения большего объема солнечного света зимой панели смонтированы под оптимальным углом наклона. Самый продуктивный период работы солнечной станции март — сентябрь. И как говорят энергетики, экономия от ее введения составит не менее восьми тонн дизельного топлива в год. Потребители, по прогнозам энергетиков, смогут экономить как минимум 20— 30 процентов на тарифе. В перспективе в Югре планируют установить оборудование для генерации возобновляемой энергии и в других районах северного региона.
Следующую солнечную электростанцию планируют запустить в селе Няксимволь Березовского района.
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