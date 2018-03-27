Депутаты губдумы разрешили продавать спиртное в жилых домах

Во вторник, 27 марта, депутаты губернской думы удовлетворили протест областного прокурора, потребовавшего привести местный закон о мерах по ограничению распития алкоголя в соответствие с федеральным, и проголосовали за снятие ограничений продажи алкоголя в заведениях общепита с площадью обслуживания менее 50 кв. метров, и торговых точках, расположенных в жилых домах, сообщает 63.ru.

Принятый закон вступит в силу после официального опубликования.

Однако часть депутатов считает, что поправки дают новую жизнь так называемым разливайкам в многоквартирных домах.

«Мы понимаем проблему и слышим множество жалоб жителей. Я поручу правовому управлению разработать инициативу о полном запрете продажи алкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Сейчас мы уже находимся на пути к этому», — сказал председатель губернской думы Виктор Сазонов