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Депутаты губдумы разрешили продавать спиртное в жилых домах
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Депутаты губдумы разрешили продавать спиртное в жилых домах 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 27 марта, депутаты губернской думы удовлетворили протест областного прокурора, потребовавшего привести местный закон о мерах по ограничению распития алкоголя в соответствие с федеральным, и проголосовали за снятие ограничений продажи алкоголя в заведениях общепита с площадью обслуживания менее 50 кв. метров, и торговых точках, расположенных в жилых домах, сообщает 63.ru.
Принятый закон вступит в силу после официального опубликования.
Однако часть депутатов считает, что поправки дают новую жизнь так называемым разливайкам в многоквартирных домах.
«Мы понимаем проблему и слышим множество жалоб жителей. Я поручу правовому управлению разработать инициативу о полном запрете продажи алкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Сейчас мы уже находимся на пути к этому», — сказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.
Депутаты направят в Государственную думу законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в кафе, магазинах и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, с 23:00 до 08:00.
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