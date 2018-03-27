Силовики взяли штурмом подпольные казино

На днях в областном центре прошла масштабная операция по ликвидации подпольных казино. Трое местных жителей понесут ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса. Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фото— и видеоматериалы с операции.

Судя, по видеонакрыли силовики игорное заведение, находящееся внутри салона красоты «SchwarzePuppe» на улице Куйбышева . Не пожалели спецслужбы и окон подпольного казино. С помощью кувалды они разбили стекла, подставили лестницу и проникли внутрь заведения.

Сообщается, что рейды прошли одновременно в трёх различных точках города, где по информации силовиков и располагались нелегальные казино. Обыскали не только задержанных, но и их квартиры. Оперативники изъяли игровые аппараты, компьютерное оборудование, наборы для покера и игральные карты, фишки, а так же тетради с черновыми записями, букмекерские книги, подтверждающую незаконную организацию и проведение азартных игр.

Следствие полагает, что в конце 2016 года трое жителей города Владимира в возрасте от 52 до 58 лет организовали подпольные казино. Всё ради дополнительного и стабильного заработка. «Бизнесмены» чётко распределили между собой роли, в том числе и по поиску подходящих площадок для проведения игр и по привлечению персонала.

Сейчас следствие устанавливает дополнительные эпизоды с участием мужчин. На них завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Максимальное наказание, которое грозит «предпринимателям» — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.