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Силовики взяли штурмом подпольные казино
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Силовики взяли штурмом подпольные казино 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области
На днях в областном центре прошла масштабная операция по ликвидации подпольных казино. Трое местных жителей понесут ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса. Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фото— и видеоматериалы с операции.
Судя, по видеонакрыли силовики игорное заведение, находящееся внутри салона красоты «SchwarzePuppe» на улице Куйбышева. Не пожалели спецслужбы и окон подпольного казино. С помощью кувалды они разбили стекла, подставили лестницу и проникли внутрь заведения.
Сообщается, что рейды прошли одновременно в трёх различных точках города, где по информации силовиков и располагались нелегальные казино. Обыскали не только задержанных, но и их квартиры. Оперативники изъяли игровые аппараты, компьютерное оборудование, наборы для покера и игральные карты, фишки, а так же тетради с черновыми записями, букмекерские книги, подтверждающую незаконную организацию и проведение азартных игр.
Следствие полагает, что в конце 2016 года трое жителей города Владимира в возрасте от 52 до 58 лет организовали подпольные казино. Всё ради дополнительного и стабильного заработка. «Бизнесмены» чётко распределили между собой роли, в том числе и по поиску подходящих площадок для проведения игр и по привлечению персонала.
Сейчас следствие устанавливает дополнительные эпизоды с участием мужчин. На них завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Максимальное наказание, которое грозит «предпринимателям» — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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