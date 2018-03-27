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Замглавы британского МИД потребовал от Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне
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Замглавы британского МИД потребовал от Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ТАСС, 27 марта. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан во вторник потребовал от основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывается от ареста. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Очень жаль, что Джулиан Ассанж остается в эквадорском посольстве", — заявил Алан Данкан, выступая в британском парламенте. «Это только вопрос времени, когда этот несчастный маленький червячок выйдет из посольства и сдастся британской юстиции», — добавил заместитель главы МИД страны.
Сам основатель WikiLeaks достаточно спокойно отреагировал на эти слова, хотя в завуалированной форме ответил своему оппоненту, сравнив его со змеей. «Будучи политическим узником, который провел восемь лет в заключении без предъявления обвинений, в нарушении двух решений ООН, я думаю, что я должен быть „несчастным“, — написал Ассанж на своей странице в Twitter. — Опять же нет ничего плохого, в том, чтобы быть „маленьким“, хотя я довольно высокий. И лучше быть „червяком“, здоровым существом, обогащающим почву, чем змеей».
После того, как 30 ноября 2010 года Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест, Ассанж сдался полиции Великобритании, где тогда находился. Он был помещен под стражу, но отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест из— за обвинений в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Он был отпущен под залог на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.
Суд обязал его сдать паспорт, носить электронный браслет, постоянно находиться по месту проживания в графстве Суффолк и каждый день отмечаться в местном отделении полиции. Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.
19 мая 2017 года старший прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако британская полиция тогда же дала понять, что Ассанж будет сразу же задержан властями, если покинет посольство Эквадора в Лондоне, и что основанием для такого шага является выданный Великобританией ордер на арест австралийца за его неявку в суд 29 июня 2012 года.
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