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Ассанжа лишили связи с внешним миром
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ассанжа лишили связи с внешним миром 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, живущего в посольстве Эквадора в Лондоне пять с половиной лет, лишили связи с внешним миром. Об этом сообщает в среду, 28 марта, эквадорское правительство, передает Sputnik.
Как говорится в заявлении, мужчине отключили всю связь «из-за нарушения письменного обещания, данного в конце 2017 года». Оно обязывало Ассанжа не писать сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран.
Сторонники основателя WikiLeaks призвали людей собраться возле посольства, чтобы заставить эквадорскую сторону восстановить ему доступ в сеть.
Последнее сообщение Ассанж написал на своей странице в Twitter 27 марта. В нем был ответ британскому политику, назвавшему его «несчастным маленьким червем».
В январе сообщалось, что состояние здоровья основателя WikiLeaks вызвало опасение у врачей. После обследования журналиста медики заявили, что затворничество плохо влияет на его организм и психику.
Журналист нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
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