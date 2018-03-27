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Дорогу к аэропорту «Платов» расширят в этом году
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Дорогу к аэропорту «Платов» расширят в этом году 

Южный автомобиль 3 часа назад
Фото: Южный автомобиль
Правительство Ростовской области озвучило планы по строительству новых дорог в регионе. Так, среди важных объектов этого года — второй этап строительства подъездной автомобильной дороги к аэропорту «Платов» от северного обхода Ростова-на-Дону. Срок окончания работ — 2019 год. В результате автодорога на всем своем протяжении станет четырехполосной. Кроме того, в 2018 году введут в эксплуатацию 8 новых участков региональных автодорог.
«В 2018 году будут реконструированы аварийные и затапливаемые мосты. Речь идет о мостовом переходе через реку Сал на автодороге Дубовское — х. Романов, о переправе на автомобильной дороге г. Шахты — Керчик-Савров и мосте на автомобильной дороге Усьман — Веселый — Сальск», — сообщила пресс-секретарь министерства транспорта Ростовской области Инна Бабаян. Продолжатся работы и по строительству третьей, завершающей очереди северного обхода Ростова-на-Дону — участка от автодороги г. Ростов-на-Дону — г. Новошахтинск до федеральной трассы М-23. Срок завершения работ — также 2018 год.
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