В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово 

В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В Самаре в 13:00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21-й армии у «Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг.» и в сквере Родина у памятника «Женщина-мать» пройдут траурные акции и возложения цветов.
В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим.