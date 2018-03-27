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В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово 

Волга Ньюс 3 часа назад
В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В Самаре в 13:00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21-й армии у «Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг.» и в сквере Родина у памятника «Женщина-мать» пройдут траурные акции и возложения цветов.
В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим.
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