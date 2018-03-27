Должников в Китае больше не пустят в транспорт дальнего следования

В дальнейшем планируется ввести подобную систему во всех сферах жизни общества. Если грандиозный эксперимент удастся, КНР станет первой в мире страной с полностью законопослушным населением, поскольку любое нарушение приведет к снижению личного рейтинга и лишению льгот вплоть до полного остракизма.

Вначале об ограничениях, вводимых с 1 мая. Как сказано в документе НКРР, попасть в самолет или на поезд не смогут две категории граждан. Первая — те, кто уличен в хулиганстве или серьезных правонарушениях. В частности, это лица, распространяющие ложную информацию о безопасности полетов/поездок или подозреваемые в распространении террористической информации, использовавшие поддельные документы, в том числе билеты, перевозившие запрещенные предметы, блокировавшие проход через контрольные пункты, угрожавшие персоналу, замеченные в кражах, а также те, кто дерется на борту транспортного средства или пытается покурить на борту. В принципе, таких пассажиров не жалуют в любой стране.

Но есть и вторая категория тех, кто не сможет попасть на поезд или в самолет. Это лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, замеченные в изготовлении ложной финотчетности, работодатели, не выплачивающие вовремя зарплату и уклоняющиеся от внесения взносов в фонды социального страхования, руководство компаний, не выплачивающих вовремя дивиденды акционерам, и тому подобные экономические нарушители. Система выглядит следующим образом: в начале каждого месяца на сайтах администрации гражданской авиации или железнодорожной компании станут публиковаться имена тех, кому отказано в праве на проезд. Также их имена будут обнародованы на creditchina.gov.cn — правительственном сайте, созданном для управления информацией о кредитных историях граждан. При этом нарушителю дается возможность оправдаться — в течение недели он должен подать заявление, что несогласен с обвинением. Заявление будет рассмотрено «уполномоченным органом в надлежащие сроки». Если же гражданин никак не попытался заявить о невиновности, то на первый раз ему запретят пользоваться поездами и самолетами в течение года.

Как указано в документе НКРР, майские нововведения только один из шагов на пути к построению системы социального доверия, одобренной на прошедшем осенью 2017 года XIX съезде КПК. Речь идет о построении общества, в котором каждый из граждан будет иметь свой рейтинг, в зависимости от которого он сможет либо получать дополнительные льготы, либо лишиться самого необходимого вплоть до возможности найти работу или лечь в нормальную больницу. Проект был запущен в 2010 году в провинции Цзянсу. Те ее жители, что приняли участие в эксперименте, получили условную 1000 баллов.

За хорошее поведение, трудолюбие, помощь соседям, старикам, своевременную оплату счетов, вождение без нарушений и тому подобное людям начислялись баллы. За нарушения, такие как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, драка, просрочка коммунальных платежей, снималось по 50 — 100 баллов. Тем, кто попал в наивысшую категорию «А», власти выделяли, например, кредит на льготных условиях или рассматривали их документы в ускоренном порядке. А к наиболее злостным нарушителям, категория «D», напротив, применялись санкции — их лишали социальных пособий, выгоняли с работы, не позволяли пользоваться общественным транспортом, им было трудно снять жилье или арендовать машину.