Зачем Запад внушает страх и ненависть к России

У западных политиков не осталось ни грана чести и совести. Западные печатные и ТВ СМИ неисправимо лживы и коррумпированы. Тем не менее, российские власти настаивают на своей фантазии «сотрудничества с западными партнерами России ». Единственный способ того, как Россия может работать с мошенниками, стать самой мошенницей. Это то, чего хотят российские власти?

Финиан Каннингхэм отмечает абсурдность недовольства политических кругов и СМИ по поводу (запоздалого) телефонного звонка Путину, чтобы поздравить того с переизбранием при 77 процентах голосов, таком показателе одобрения со стороны общественности, которого не сможет достичь ни один западный политический лидер. Безумный сенатор из Аризоны назвал человека с самым высоким большинством в современной истории «диктатором». А настоящего пропитанного кровью диктатора из Саудовской Аравии чествовали в Белом доме и перед которым лебезил и заискивал президент Соединенных Штатов

Западные политики и пресститутки демонстрируют моральное возмущение в связи с предполагаемым отравлением — которое не подтверждено никакими доказательствами — бывшего шпиона, не имеющего никакого значение, по приказу самого президента России. Подобного рода безумные оскорбления, брошенные в адрес руководителя самой мощной военной державы мира — а Россия это держава, в отличие от западных ублюдочных стран — поднимают вероятность ядерного Армагеддона намного выше тех рисков, которые были во времена «холодной войны» 20-го века. Те идиоты, которые выступают с такими необоснованными обвинениями, демонстрируют полное пренебрежение к жизни на земле в целом. И они еще провозглашают самих себя солью земли и «исключительным, незаменимым» народом.

Сомали, Пакистане, Только подумайте о предполагаемом отравлении Скрипаля Россией. Чем иным это может быть, кроме как срежиссированной попыткой демонизировать президента России? Как может Запад быть так возмущен смертью бывшего двурушника, то есть, человека бесчестного, и оставаться совершенно безразличным к миллионам людей, убитым Западом в одном только 21-м веке? Где возмущение среди народов Запада в связи с массовыми смертями в Йемене , за которые в ответе Запад, действующий в качестве саудовского агента? Где возмущение Запада и его народов по поводу смертей в Сирии ? Смертей в Ливии Афганистане , на Украине ? Где возмущение Запада по поводу постоянного западного вмешательства во внутренние дела других стран? Сколько раз Вашингтон свергал демократически избранное правительство в Гондурасе и усаживал там вашингтонских марионеток?

Разложение Запада распространяется за пределы политиков, пресституток и беспечной общественности до экспертов. Когда нелепая Конди Райс, советник по национальной безопасности Джорджа Буша-сына, рассказывала о ядерном облаке над американским городом в результате применения несуществующего оружия массового уничтожения Саддама Хусейна, эксперты ее не высмеяли. Вероятность такого рода события была равна абсолютному нулю, и каждый эксперт это знал. Но коррумпированные эксперты придержали свои языки. Они знали, что, если бы они сказали правду, то ход на ТВ им был бы закрыт, они перестали бы получать правительственные гранты и не смогли бы и мечтать о назначении на государственные должности. Поэтому они приняли абсурдную ложь, целью которой было оправдание американского вторжения, в результате которого была уничтожена целая страна.

Таков Запад. Здесь нет ничего, кроме лжи и безразличия к смерти других. Возмущение инсценируется и направляется на ту или иную цель — на Талибан , на Саддама Хусейна, Каддафи, Иран , Асада, на Россию и Путина, на реформистских лидеров Латинской Америки. Цели возмущения Запада всегда те, кто действует независимо от Вашингтона или кто больше не представляет ценности для целей и задач Вашингтона.

На Западе качество людей во власти рухнуло на самое дно бочонка. У британцев имеется персонаж, министр иностранных дел Борис Джонсон , настолько низменный, что один бывший британский посол без каких-либо угрызений совести назвал его категорическим лжецом. Британская лаборатория Портон Даун — вопреки утверждениям Джонсона — не идентифицировала вещество, связанное с нападением на Скрипаля, как российское вещество «Новичок». Заметьте также, что, если британская лаборатория в состоянии идентифицировать вещество «Новичок», она также в состоянии произвести его. Эта же возможность имеется и у множества других стран, поскольку формулы были опубликованы в книге годы назад.

То, что отравление Скрипаля «Новичком» инсценировка, не вызывает сомнений. История была готова уже в ту минуту, когда произошло это событие. Не имея на руках ни малейших улик, британское правительство и пресститутские СМИ заорали «русские сделали это». Не удовлетворившись этим, Борис Джонсон завизжал «Путин сделал это». Для того, чтобы внедрить страх и ненависть к России в британское сознание, детей в британских школах учат тому, что Путин все равно что Гитлер.

Эта вопиющая инсценировка демонстрирует, что западные правительства не имеют никакого уважения к умственным способностям своих народов. То, что западным правительствам эта фантастическая ложь сходит с рук, показывает, что эти правительства от ответственности свободны. Вашингтон тащит весь мир к ядерной войне — и где протесты? Протестуют лишь школьники с промытыми мозгами, да и те — против Национальной стрелковой ассоциации и Второй поправки к конституции (право на владение и ношение оружия — С. Д.).

Западная демократия это обман. Посмотрите на Каталонию. Люди проголосовали за независимость, но европейские политики им в этом отказали. Испанское правительство организовало в Каталонию вторжение, утверждая, что народный референдум, на котором люди выразили свое мнение насчет своего же собственного будущего, был незаконным. Каталонские лидеры находятся в тюрьме и ждут суда — кроме Карлеса Пучдемона, который бежал в Бельгию . Но сейчас его поймали в Германии , когда он возвращался в Бельгию из Финляндии , где читал лекции в Хельсинском университете. Его держат в тюрьме специально для испанского правительства, которое сейчас больше похоже на диктатуру Франсиско Франко , чем на демократию. Сам Европейский союз — это заговор против демократии.

Успех западной пропаганды по созданию несуществующих ценностей для самих себя является величайшим успехом в истории паблик рилейшенз. Даже советские власти купились на это.

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