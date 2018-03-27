Ещё
Подмосковье является лидером в РФ по благоустройству и созданию комфортной городской среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Подмосковье является лидером в РФ по благоустройству и созданию комфортной городской среды 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московская области стала одним из лидеров России по благоустройству и созданию комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
В правительстве Московской области прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды в городах Подмосковья, на которой были подведены итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, которое прошло 18 марта в 31 муниципалитете Подмосковья.
«По результатам, озвученным Минстроем России, Подмосковье сегодня является абсолютным и безусловным лидером в благоустройстве и формировании комфортной городской среды. По данным Минстроя России, в правительстве Российской Федерации было принято решение, что средства, оставшиеся от программы «Городская среда», около 1 миллиарда рублей, будут распределены по регионам, которые отличились в эффективном освоении средств, выделенных по программе», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
В марте этого года на территории Российской Федерации жители голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего свои голоса отдали 16 миллионов россиян, 10% от числа проголосовавших россиян составили жители Московской области.
Цель организованного голосования — составить приоритетность общественных территорий, которые по мнению граждан должны быть благоустроены в первую очередь, а также дать возможность жителям выбрать концепции развития общественных пространств: парков, скверов, бульваров, пешеходных зон и набережных для включения их в государственные и муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.
РИАМО: последние новости
Из столичной больницы готовятся выписать троих детей из Волоколамска Делегация из Болгарии ознакомилась с работой промышленных предприятий Мытищ Вскрытие тела Мавроди проведут во вторник
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля74
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным244
Захарова рассказала о провале Мэй301
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово414
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение