Подмосковье является лидером в РФ по благоустройству и созданию комфортной городской среды

Московская области стала одним из лидеров России по благоустройству и созданию комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

правительстве Московской области прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды в городах Подмосковья, на которой были подведены итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, которое прошло 18 марта в 31 муниципалитете Подмосковья.

«По результатам, озвученным Минстроем России , Подмосковье сегодня является абсолютным и безусловным лидером в благоустройстве и формировании комфортной городской среды. По данным Минстроя России, в правительстве Российской Федерации было принято решение, что средства, оставшиеся от программы «Городская среда», около 1 миллиарда рублей, будут распределены по регионам, которые отличились в эффективном освоении средств, выделенных по программе», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин

В марте этого года на территории Российской Федерации жители голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего свои голоса отдали 16 миллионов россиян, 10% от числа проголосовавших россиян составили жители Московской области.

Цель организованного голосования — составить приоритетность общественных территорий, которые по мнению граждан должны быть благоустроены в первую очередь, а также дать возможность жителям выбрать концепции развития общественных пространств: парков, скверов, бульваров, пешеходных зон и набережных для включения их в государственные и муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.