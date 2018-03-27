Андрей Исаев: За шесть лет все общественные дворы станут современными

Перед пленарной частью заседания, на которой выступит премьер-министр Дмитрий Медведев , состоятся дискуссии на трех площадках. На одной из них речь пойдет о развитии экономики, на другой — будут рассматриваться вопросы социальной политики, и отдельная секция будет посвящена инфраструктурным проектам и окружающей среде.

Напомню, что в Послании президента инфраструктуре было уделено большое внимание. Владимир Путин отметил, что в последние годы были серьезно обновлены федеральные автомобильные трассы. Тем не менее состояние многих региональных и местных дорог оставляет желать лучшего. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в предстоящие шесть лет будут удвоены расходы на дорожное строительство. На эти цели должно быть направлено более 11 трлн рублей.

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Помимо этого, глава государства поставил задачу реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов. Мы рассчитываем, что к 2024 году половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую, и людям не придется летать в соседние области через Москву

Президент также предложил в предстоящие шесть лет удвоить расходы на благоустройство территорий. Сегодня на проект «Городская среда», инициированный партией «Единая Россия» , ежегодно выделяется 25 млрд рублей, и на эти деньги удается привести в порядок примерно 19 000 дворов. Если сумма возрастет до 50 млрд рублей, то мы сможем облагораживать почти 40 000 дворов в год. Таким образом, за шесть лет все общественные пространства и дворы станут современными и удобными для людей.

Что касается объемов жилищного строительства, они, по словам Владимира Путина, должны вырасти с сегодняшних 80 млн квадратных метров в год до 120 млн, то есть в полтора раза. Одновременно надо снижать ставки по ипотеке до 7-8%, о чем тоже сказал президент. В результате ежегодно не менее пяти миллионов семей будут улучшать свои жилищные условия.

Кроме того, Владимир Путин говорил о необходимости поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию, когда риски берут на себя застройщики и банки. Группа депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина , подготовила законопроект, способствующий достижению этой цели, и он уже был поддержан нами в первом чтении. Надеюсь, что в ближайшее время состоится его окончательное принятие.

Еще одно важное направление работы, обозначенное президентом, — обновление отечественной электроэнергетики и электроснабжение отдаленных территорий. С 2018 по 2024 годы на эти цели планируется привлечь примерно 1,5 трлн рублей частных инвестиций.

Также необходимо активнее вовлекать частный капитал в улучшение системы водоснабжения и качества питьевой воды. Это позволит сохранить жизнь и здоровье миллионов людей.

И, конечно же, к 2024 году нужно обеспечить повсеместный быстрый доступ в Интернет, чтобы каждый гражданин имел доступ к телемедицине, современным сервисам и онлайн-образованию.

Выполнение всех этих задач мы обязательно обсудим с профильными министрами на расширенном заседании фракции «Единая Россия».