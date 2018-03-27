Детей российских богачей вышвырнут из британских школ 

На фоне разгорающихся страстей по делу об отравлении в Солсбери двойного агента Скрипаля стало известно, что Великобритания может отказать в обучении в своих вузах детям российских бизнесменов. По неподтвержденной информации, такие меры всерьез рассматривает британский парламент.
Вполне возможно, что российским богачам скоро придется искать для своих отпрысков новые места учебы — школы, колледжи и университеты. Лондон всерьез озаботился, как побольнее уколоть Москву в деле отравления Сергея Скрипаля.
Комментируя возможный мораторий на обучение россиян в Оксфорде и других престижных учебных заведениях Британии, эксперты говорят, что он станет сокрушительным ударом по представителям российских элит, которые предпочитают отправлять своих отпрысков на учебу за рубеж и платят за это огромные деньги.
Один семестр в средней школе Британии стоит 0 тысяч фунтов стерлингов или свыше 800 тысяч рублей. Обучение в Оксфорде и того дороже — от 15 до 22 тысяч фунтов в зависимости от выбранной программы.
Руководитель одного из российско-британских агентств, занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения, сообщил журналистам, что многие его клиенты взволнованы и насторожены. «Люди опасаются, что они отдадут детей в Великобританию на учебу, а их потом оттуда попросят уехать. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают», — рассказал агентству Ura.ru на условиях анонимности бизнесмен.
Не исключено, что британские парламентарии могут поставить вопрос об источниках финансирования обучения детей российских миллионеров. Как предполагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, в Туманном Альбионе могут появиться рекомендации, согласно которым для оплаты не будут приниматься деньги, полученные коррупционным путем.
"Уже сегодня английские финансовые службы проводят тщательные проверки поступлений денежных средств гражданам России, находящимся на территории Британии", — отметил эксперт.
Напомним, что среди мер, которые готовит Лондон после инцидента в Солсбери — значительное ужесточение визового режима с Россией. Реализованные санкции Британии — высылка 23-х российских дипломатов. Вслед за этим на аналогичные меры пошли власти более 20 стран мира, в числе которых, США, Канада, Украина и Молдавия.