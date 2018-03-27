Детей российских богачей вышвырнут из британских школ

На фоне разгорающихся страстей по делу об отравлении в Солсбери двойного агента Скрипаля стало известно, что Великобритания может отказать в обучении в своих вузах детям российских бизнесменов. По неподтвержденной информации, такие меры всерьез рассматривает британский парламент

Вполне возможно, что российским богачам скоро придется искать для своих отпрысков новые места учебы — школы, колледжи и университеты. Лондон всерьез озаботился, как побольнее уколоть Москву в деле отравления Сергея Скрипаля.

Комментируя возможный мораторий на обучение россиян в Оксфорде и других престижных учебных заведениях Британии, эксперты говорят, что он станет сокрушительным ударом по представителям российских элит, которые предпочитают отправлять своих отпрысков на учебу за рубеж и платят за это огромные деньги.

Один семестр в средней школе Британии стоит 0 тысяч фунтов стерлингов или свыше 800 тысяч рублей. Обучение в Оксфорде и того дороже — от 15 до 22 тысяч фунтов в зависимости от выбранной программы.

Руководитель одного из российско-британских агентств, занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения, сообщил журналистам, что многие его клиенты взволнованы и насторожены. «Люди опасаются, что они отдадут детей в Великобританию на учебу, а их потом оттуда попросят уехать. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают», — рассказал агентству Ura.ru на условиях анонимности бизнесмен.

Не исключено, что британские парламентарии могут поставить вопрос об источниках финансирования обучения детей российских миллионеров. Как предполагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов , в Туманном Альбионе могут появиться рекомендации, согласно которым для оплаты не будут приниматься деньги, полученные коррупционным путем.

"Уже сегодня английские финансовые службы проводят тщательные проверки поступлений денежных средств гражданам России , находящимся на территории Британии", — отметил эксперт.