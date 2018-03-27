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Единороги и другие странности, которые есть только в Северной Корее
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Единороги и другие странности, которые есть только в Северной Корее 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Северная Корея — исключительная страна, только здесь можно найти гробницу единорога, а погода вынуждена учитывать настроение президента. В этой стране есть немало парадоксов и особых правил, с которыми приходится жить гражданам.
Календарь
С 1997 года на просторах КНДР сохраняет актуальность собственный календарь, согласно которому в этой стране сейчас только 106 год. Точкой отсчета послужила дата рождения Ким Ир Сена, который даже после кончины сохранил звание «Вечного президента Кореи». Деление на классы
С 1957 власти Северной Кореи разделяют население на три класса, которые, между тем, имеют разделение на еще примерно 50 групп. Лояльный класс называют помидором, поскольку тот красный снаружи и внутри, а зачастую к нему относят людей, сумевших проявить искреннюю преданность государству. К примеру, сюда входят политики и военные. Второй класс — яблоки, которые обычно могут быть красными только снаружи, и чаще всего указанный статус имеют обычные обыватели. Полностью зеленый виноград присваивается тем, кто нарушил закон, к примеру, осуществил звонок за границу. В зависимости от класса человек может иметь ограничения в выборе места для обучения, работы, а также в прочих аспектов жизни, но власти КНДР часто отрицают наличие такого режима. Дороги
В КНДР нет большого количества авто, поэтому из всего дорожного полотна в стране традиционное твердое покрытие имеют всего 8%. Все население страны ездит на велосипедах, а машину позволить себе в праве разве что представители армии или политики. Здесь практически отсутствуют светофоры, поэтому движение регулируют симпатичные девушки. Обязательными условиями для данной должности является возраст до 26 лет и отсутствие супруга. NADA
Северная Корея начала попытки освоить просторы космоса еще в 1980-х, а в 2013 здесь основали местное космическое агентство NADA. Логотип упомянутой организации имеет много общих черт непосредственно с эмблемой NASA, и даже наименование, как можно заметить, отличается всего одной буквой. Общественность считает, что это некая попытка насолить США, ведь с Штатами КНДР находится в сложных отношениях. Лекарство
Власти государства убеждают, что местным ученым удалось собственноручно создать уникальное лекарство, которое исцеляет от рака, СПИДа и даже лихорадки Эбола, а также она эффективна в случае с вирусом MERS. Препарат якобы эффективен при тошноте и продолжительной работе без отрыва от компьютера. Главными ингредиентами этого препарата являются экстракт красного женьшеня, платина и, кроме того, золото. Фестиваль
Фестиваль «Ариан» оказался в Книге рекордов Гиннеса как наиболее масштабное мероприятие, в котором задействованы люди. В КНДР находится один из самых габаритных в мире стадионов, на поле которого разыгрываются постановки, где участвуют около 100 тысяч граждан, не беря в учет зрителей. На трибунах во время шоу в это время имитируют «живой экран», состоящий из тысяч разноцветных картинок. Последние удерживают непосредственно люди, сменяя их положение после соответствующей команды.]]>
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