«Закон Вована, Лексуса и Володина». Комментарий Георгия Бовта

Если называть вещи своими именами, то речь идет о запрете на распространение слухов. Если бы законопроекты у нас носили имена их инициаторов, то соответствующую новеллу, происходящую из Думы и ее молодежных окрестностей, можно было бы потом назвать «Законом Лексуса, Вована и Володина». Приняв его, а затем добившись воплощения в нашу жизнь со всей строгостью, законодатели решили бы вековую проблему человечества, вернее, человеческих правителей всех времен и народов — освободили бы нашу жизнь от слухов.

Вся информация, распространяемая в стране — что в СМИ, что в соцсетях — отныне и во веки веков обрела бы характер выверенных пресс-релизов, спущенных из соответствующих ведомств. Нет пресс-релиза — нет информации и даже события нет. Общество, наконец, успокоится, перестанет задавать и, главное, задаваться ненужными вопросами и будет, открыв рот, во всякой ситуации терпеливо ждать, что же наконец скажет начальство. А как только начальство соизволит что-нибудь сказать, обывателю останется глубоко и, главное, с чувством глубокого удовлетворения, вздохнуть и выдохнуть: «О, боже, как вы правы, господа начальство. Мы, собственно так и думали, только боялись молвить слово без команды».

Закон против так называемых «панических слухов» приняли недавно в Китае и представляет собой не что иное, как политическую цензуру. У нас радетели удобной для начальства правды уже давно подкапываются под свободу слова даже в ее нынешнем виде. Едва находится повод, как начинаются рассуждения о том, что информация должна быть заведомо правдивой, а заведомо неправдивую надо запретить уже на уровне подсознания. Разумеется, определять, какая информация может считаться заведомо ложной, будут специально обученные люди, осененные высочайшим знанием сути всех вещей. Ведь слово «заведомо» не поддается юридически точному определению, поэтому тут без высшего знания не обойтись.

Если же серьезно, то спор о том, от чего наших граждан, наш «народ-ребенок» нужно бесконечно ограждать стараниями заботливого отца-начальства, ведется давно. Он сродни спору о том, стоит ли доверять «народу-ребенку», скажем, свободу политического выбора, ведь он же выберет не то и не тех, поэтому лучше заранее отфильтровать кандидатов, за которых потом позволить проголосовать.

В последнее время для пущей серьезности к дискуссиям про заведомые ложь и правду пристегивают тезис о «цветных революциях». Мол, «фейковые новости» — они ведь не от человеческой дури или подлости, а коварно направляются на нас грязным потоком мировой закулисой с центрами в Вашингтоне и филиалом теперь еще и в Киеве. Что, конечно, тут переводит дискуссию из шутовской в жанр звериной серьезности.

Признаюсь, мне и самому в эти дни было противно видеть публикации в соцсетях, где люди из числа «заклятых друзей» России, а также ее нынешних властей откровенно злорадствовали по поводу трагедии и гибели людей или же действительно пытались словить «политический хайп» на крови. Справедливости ради заметим, что любая оппозиция в любой стране непременно использует такие случаи в политических целях. Однако мне кажется, что общество должно само научиться распознавать тех, кто делает это не из злорадства и ненависти, а желая как лучше. Оно должно само учиться, кому можно доверять, а кому нет. В том числе должно иметь право на ошибку в своих оценках. Оно никогда ничему не научится, в том числе ответственному поведению, если его все время опекать и решать за него. Иммунитет от лжи и умение отличать ее от правды не вырабатывается сам собой.

А если уж довести логику предлагаемой инициативы до конца, то сами пранкеры Вован и Лексус — это, в сущности, тот же фейк. Они заведомо лживо притворяются другими людьми, стало быть, тоже будут поставлены под запрет. Впрочем, так всегда бывает с инициаторами всяческих репрессий: они никогда не подозревают, что могут сами пасть их жертвами.