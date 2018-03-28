Пранкеры Вован и Лексус предложили принять закон о фейках в интернете

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) предложили принять закон для противодейтсвия распространению ложной информации в интернете, сообщает URA.RU со ссылкой на слова Столярова.

«Лично мое скромное мнение — распространение заведомо ложной информации, повлекшее за собой административное правонарушение, должно нести за собой арест. Если, например, проводится несогласованный митинг и этому способствовала информация в сети, то должны наказываться не только участники и организаторы митинга, но и распространители фейков. Речь идет о фейках, которые стали причиной волнений или даже совершения преступлений», — пояснил Столяров.

По его словам, также необходимо рассмотреть возможность «оперативного блокирования фейковой информации, чтобы она не приводила к беспорядкам».