Пранкер Лексус предложил вводить уголовную ответственность за ложь в интернете

Распространители заведомо ложной информации должны нести уголовную ответственность

Российский пранкер Алексей Столяров , известный под псевдонимом Лексус, заявил о необходимости введения уголовной ответственности за ложную информацию, распространяемую в Сети. Свое предложение он озвучил в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда»

«Если вдруг вброс целенаправленный и привел к негативным последствиям, то распространитель этого фейка должен нести ответственность», — подчеркнул российский пранкер.

Он также добавил, что если распространитель ложной информации проживает за рубежом, но при этом у него есть сообщники на территории РФ , то уголовной ответственности нужно привлекать и их тоже.

«У нас есть правоохранительные органы , они могут выявить кого угодно. Вопрос — как кого достать, если все эти вбросы идут с территории другой страны. Но у них могут быть и сообщники из России, которых можно привлечь», — предположил Столяров.

Вопрос о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации был поднят в связи с трагедией в Кемерове . Сразу после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Сети появилась информация о сотнях жертв. Позже украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков ) выложил в Сеть запись, где признался, что сообщения о гибели более 300 человек — его рук дело. Он рассказал, как 25 марта, представляясь сотрудником МЧС , обзванивал морги Кемерова и интересовался, все ли готово к приему сотен тел. Эти звонки послужили основанием для множества фейковых сообщений в социальных сетях, что в свою очередь привело к панике среди населения. СК РФ инициировал уголовное дело против Вольнова по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Украина выдавать России пранкера отказывается.

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