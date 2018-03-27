Опасная профессия: фотограф приехал снимать дом и получил пулю от хозяйки

Фотограф из Атланты чуть не умер, когда по нему открыли огонь в доме, который он должен был снимать. Дело в том, что агентство недвижимости просто забыло предупредить хозяйку о предстоящей съемке.

Источник: PetaPixel

1 февраля 2018 года фотограф Уитни Моррис (Whitney Morris) должен был снимать дом Белинды Брукс, но съемку перенесли на следующий день, о чем агентство по недвижимости, которое и наняло фотографа, видимо, хозяйке дома не сообщило.

Фотограф прибыл к дому около 9 утра, взял запасной ключ из почтового ящика и открыл дверь. В этот момент сработала сигнализация. Белинда Брукс гостей не ждала и, испугавшись за свою безопасность, схватила пистолет Ruger калибра.38 и пальнула в нарушителя спокойствия.

Одна из пуль попала в Морриса. Фотографа с тяжелым ранением отвезли в больницу и прооперировали. Он подал иск против агентства недвижимости и Белинды Брукс. Агентство он обвиняет в халатности, потому что сотрудники не удосужились сообщить хозяйке дома о переносе фотосессии. А Брукс, по мнению фотографа, действовала неадекватно в сложившихся обстоятельствах.