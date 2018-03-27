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Опасная профессия: фотограф приехал снимать дом и получил пулю от хозяйки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Опасная профессия: фотограф приехал снимать дом и получил пулю от хозяйки 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотограф из Атланты чуть не умер, когда по нему открыли огонь в доме, который он должен был снимать. Дело в том, что агентство недвижимости просто забыло предупредить хозяйку о предстоящей съемке.
Источник: PetaPixel
1 февраля 2018 года фотограф Уитни Моррис (Whitney Morris) должен был снимать дом Белинды Брукс, но съемку перенесли на следующий день, о чем агентство по недвижимости, которое и наняло фотографа, видимо, хозяйке дома не сообщило.
Фотограф прибыл к дому около 9 утра, взял запасной ключ из почтового ящика и открыл дверь. В этот момент сработала сигнализация. Белинда Брукс гостей не ждала и, испугавшись за свою безопасность, схватила пистолет Ruger калибра.38 и пальнула в нарушителя спокойствия.
Одна из пуль попала в Морриса. Фотографа с тяжелым ранением отвезли в больницу и прооперировали. Он подал иск против агентства недвижимости и Белинды Брукс. Агентство он обвиняет в халатности, потому что сотрудники не удосужились сообщить хозяйке дома о переносе фотосессии. А Брукс, по мнению фотографа, действовала неадекватно в сложившихся обстоятельствах.
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