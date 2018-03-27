Путин-завоеватель

Минин и Пожарский спасли Россию. Глубокий след в русской душе оставил, в первую очередь, князь Пожарский. Выходец из низшей знати без колебаний возглавил войско в Смутное время (период рубежа 16 — 17 веков), когда дела в России шли очень плохо. Династическая неразбериха и восстания совпали с неурожаем и голодом. Слабостью русских воспользовались другие государства. В 1611 году к огромному унижению русских Кремль даже оккупировало польско-литовское войско.

Тогда Пожарский встал во главе восстания патриотов и неожиданно отвоевал Москву . При этом он особенно не церемонился: чужакам в осажденном Кремле он пообещал безнаказанность, а когда они сдались, всех их казнили. Однако Пожарский не собирался преподавать урок этики, главное, что его цели были достигнуты: Русь оторвалась ото дна, и кризис объединил русский народ. Народ сплотился вокруг пришедших к власти Романовых, и страна встала на путь к настоящей империи. Сам Пожарский мудро отошел в сторону и закончил свои дни как уважаемый состоятельный человек, память о котором сохранилась в народе. Когда в 2012 году Россия победила в футбольном матче команду из Польши , российские болельщики развернули транспарант как раз с изображением Дмитрия Пожарского. «Это Россия», — было написано на плакате.

Этот портрет уже не снять

Владимир Путин не очень похож на Пожарского, по крайней мере потому, что не собирается уходить в сторону. Недавно он в четвертый раз победил на выборах, достигнув рекордных результатов. Цель была поставлена, и СМИ о ней беспрерывно писали. Президент добивался 70% голосов и 70-процентной явки, то есть поддержки более половины всех россиян, обладающих избирательным правом. Эксперты утверждают, что в этом году на Руси было чуть меньше фальсификаций, чем обычно. Например, бывший главный советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов предполагает, что количество фальшивых голосов в этом году достигло «всего» десяти миллионов, хотя на прошлых выборах это число якобы достигало 15 миллионов. Так или иначе, но результат был достигнут, и Путин получил 77% голосов при 68-процентной явке. То есть официально за Путина проголосовало около 52% российских избирателей. Человек, который уже сейчас правит Россией дольше, чем легендарный генсек советской коммунистической партии Леонид Брежнев , получил мандат еще на шесть лет. Скорее всего, Путин будет править Россией как минимум до достижения 71 года.

Если же говорить об исторической роли, то параллели с бронзовыми фигурами более очевидны: нынешний президент в глазах общественности вывел Россию из скорбного «смутного времени» и спас от национального унижения после распада советской империи в 90-х годах, а также вновь превратил страну в гордую державу. «Для большинства россиян Путин не только президент, но и настоящий основатель постсоветского российского государства», — пишут в своем недавнем совместном исследовании видный российский эксперт Иван Крастев и бывший русский диссидент Глеб Павловский (ни один из них не является сторонником Путина). «Начиная с российской аннексии Крыма , опросы общественного мнения подтверждают, что россияне воспринимают Путина, скорее, как фигуру исторического масштаба, нежели как избранного политика… О Путине не спорят, и по сути никто не ставит под сомнение его президентскую легитимность. Путин — это константа, портрет на стене, который уже нельзя снять».

Митинг в поддержку Владимира Путина в Москве

Интересно, что даже при взгляде изнутри картина России получается не слишком позитивной. Оппозиционный лидер Борис Немцов , единственная возможная политическая альтернатива нынешнему президенту, был убит при невыясненных обстоятельствах три года назад под стенами Кремля. Единственной современной яркой оппозиционной фигуре, Алексею Навальному , власти запретили участвовать в выборах. У противников Путина, которые предпочли покинуть страну, должно быть, мороз идет по коже, когда они вспоминают ужасную смерть офицера российской спецслужбы и убежденного критика Путина Александра Литвиненко , отравленного полонием, или читают об обстоятельствах отравления агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Путин оккупировал Крым, воюет на Украине и в Сирии , его кибернетические хакеры проникают в социальные сети и влияют на политические дебаты в Европе и Соединенных Штатах. Из-за растущей российской агрессии Швеция вводит обязательную военную службу, а НАТО расширило контингент в прибалтийских республиках. Последние высказывания Госсекретаря Рекса Тиллерсона , официально сделанные им незадолго до отставки, тоже касались непредсказуемого человека из Кремля. «Мы видим растущую агрессию со стороны России. И это очень беспокоит нас. Мы совершенно не понимаем, какова его цель», — заявил Госсекретарь, который явно нисколько не сомневался, например, в том, что правительство Путина имеет отношение к покушению на Скрипаля.

Снова и снова

Поведение Путина поражает. С одной стороны, мы видим авторитарного правителя на пике мощи. Чем бы закончились выборы в России при стандартных западных условиях, предположить трудно. И тем не менее, например, опросы российского агентства Левада (его принято считать независимым настолько, что правительство признало его сотрудников «иностранными агентами) подтверждают, что среди россиян Путин пользуется необычайной популярностью.

Но при этом Путин ведет себя как агрессивный, будто испуганный, президент, который боится конфронтации с оппонентами и подтасовывает результаты выборов. Чего он собственно хочет и к чему стремится? „Не знаю“ из уст Тиллерсона мы процитировали выше. Другие, по крайней мере, берутся предполагать. „Его цель — расколоть Европейский Союз, разложить западное союзничество, заставить Соединенные Штаты уйти из Европы“, — так свои опасения описала на прошлой неделе журналу Respekt американский комментатор Энн Эпплбаум . „Его цель — привлечь к себе внимание, добиться того, чтобы фильм под названием „Великая Русь возвращается“ никогда не сходил с экранов“, — добавил британский журналист русского происхождения Питер Померанцев.

Иначе российское поведение интерпретирует американский историк Тимоти Снайдер в своей книге „Путь к несвободе“, которая вот-вот увидит свет. Снайдер утверждает, что Путин на самом деле предсказуем, однако его видение мира очень отличается от того, к которому мы привыкли на Западе со времен падения Берлинской стены. Тогда в Европе и Соединенных Штатах преобладало ощущение некой исторической неизбежности. Казалось, что западная демократия победила и благодаря международным взаимосвязям и сотрудничеству все идет к неизбежному лучшему будущему. Конечно, не все получается сразу, иногда что-то идет не так, и порой даже нужно сделать пару шагов назад, но все это, скорее, мелкие препятствия, которые не могут повернуть течение мощной исторической реки вспять. Она течет только в одном направлении — вперед, к лучшему завтра.

По мнению Снайдера, сегодня Кремль видит ситуацию иначе. В его представлениях история никуда неизбежно не движется и уж тем более не в направлении „прогресса“, каким его представляет себе Запад. Наоборот. По сути все остается по-прежнему, и история повторяется. Ее участники исполняют в целом заданные роли и ведут в основном неизменную борьбу. Роль России ясна: она является преградой, защищающей от развращенного и нравственно опустившегося Запада, она — поборник истинных христианских ценностей, страж цивилизации. Избранность русского народа — историческая данность еще со времен краха Византийской империи, когда Москва в собственных глазах превратилась в Третий Рим , то есть как раз в последний оплот цивилизации. Русь слабеет и крепнет, переживает взлеты и падения, но по какому-то велению свыше никогда не перестает бороться, а в тягостные минуты кризиса, когда, казалось бы, почва уходит у нее из-под ног, на ее земле всегда появляется какой-нибудь Дмитрий Пожарский. Или Владимир Путин.

Со слезами на глазах

Тезис о разном восприятии истории звучит, конечно, абстрактно, но здесь интересен один, совершенно эмпирический, факт. Правление Путина распадается на два периода, которые очень хорошо отражают уже упомянутые исследования Левада-Центра . Переломным моментом стали слезы на глазах и лице Владимира Путина во время выступления после того, как в 2012 году после массовых гражданских протестов и демонстраций он был выбран президентом в третий раз. Российский президент объяснил тогда свою минутную слабость резкими порывами холодного ветра. Однако их можно воспринимать и абстрактно: в тот период Путин, вероятно, был очень близок к провалу.

Первый за 20 лет призыв новобранцев из Чеченской Республики в ВС РФ Коротко напомним, как, собственно, правил нынешний президент. Когда под новый 2000 год он получил бразды правления от больного Бориса Ельцина , Россия была погружена в политический и экономический хаос. Путин предотвратил распад страны, жестоко подавил восстание в Чечне, взял под контроль распустившихся олигархов с их собственными притязаниями на власть и стабилизировал экономику. В предыдущем десятилетии Россия успела пережить две глубокие рецессии и дефолт, экономика упала на треть, и треть россиян жила за чертой бедности. Судя по опросам, в ходе которых россиян спрашивали, насколько они довольны развитием своей страны, перед приходом Путина ситуация была плачевной: более 80% россиян тогда полагало, что Россия движется не туда, куда следует. Сейчас всего 11% россиян позитивно воспринимает эру Горбачева и Ельцина, по сути единственный период, когда Россия хотела быть похожей на Запад.

За первые два срока Путин бескомпромиссно добился условий для спокойной работы. Сегодня мало кто помнит, что вначале Путин был весьма обыкновенным экономическим реформатором, занимающимся такими вопросами, как изменение системы налогообложения в пользу фирм или отмена государственной монополии на сельскохозяйственные угодья. Хозяину Кремля также очень повезло, поскольку на начало его правления пришелся значительный рост цен на нефть. В то время путинская Россия получала от продажи энергоносителей огромные средства. По некоторым оценкам, в первые десять лет правления Путина они достигли полутора триллионов долларов. Уровень жизни россиян в первом десятилетии нынешнего тысячелетия значительно вырос, и средний доход на душу населения возрос в пять раз. При Путине сформировался российский средний класс. В Москве свои двери открыл первый мебельный магазин Ikea . Свои заводы в России открыли такие автопроизводители, как Toyota и Volkswagen. Современные россияне узнали, например, что такое лыжный отдых в Альпах или отпуск на итальянских пляжах, или как покупаются квартиры в Праге . Но тот экономический подъем сегодня уже в прошлом.

На самом деле Путин так и не изменил российскую экономику, а лишь захватил и воспользовался в интересах самого себя и власти ее основой, то есть добычей сырья. Когда цены рухнули, наступил упадок. С середины 2014 года до начала 2016 года цены на нефть снизились на две трети. Из-за этого Россия на два года погрузилась в рецессию. Зарплаты снижались, а количество граждан, живущих за чертой бедности, снова увеличивалось.

Однако популярность Путина пошатнулась еще раньше. Стремясь формально удовлетворить условия Конституции, по которой одному президенту нельзя править более двух сроков подряд, в 2008 году Путин передал президентскую власть своему давнему политическому соратнику Дмитрию Медведеву , а сам стал „всего лишь“ российским премьер-министром. Правительство в России вообще не пользуется популярностью, а, ко всему прочему, на Медведева стали смотреть как на возможного серьезного реформатора. Звезда Путина закатилась, и после сообщения о том, что на ближайших выборах он опять будет баллотироваться в президенты, осенью 2011 года по всей стране прокатились антипутинские демонстрации. В тот период на Ближнем Востоке еще не спала волна восстаний против диктаторов, и мир стал свидетелем того, как в прямом телеэфире свергают таких лидеров, как Хосни Мубарак Муаммар Каддафи . Путин явно был напуган. Поэтому когда он победил на выборах (пусть и благодаря небывалым фальсификациям избирательных бюллетеней), ему в лицо ударил уже упомянутый холодный ветер, и на глазах выступили слезы.

Сюрприз на кухне

Тогда и случился перелом, который заметен по всевозможным статистическим данным. Все изменили вторжение в Крым и война на Украине. Возможно, Путина вдохновил опыт 2008 года, ведь и тогда, после нападения на Грузию , опрашиваемые россияне начали утверждать, что теперь их страна движется в правильном направлении. С весны 2014 года, когда Путин окончательно вступил в прямую конфронтацию с Западом, судя по опросам, россияне уже больше не сомневались в правильности курса.

Воинственная пропаганда и борьба явно помогают Путину добиться успехов внутри страны. Похоже, в этих условиях, если верить статистике, российское общество чувствует себя лучше, чем тогда, когда Кремль предлагал простой рост среднего класса. Встав на тропу войны, Путин будто подобрал ключик к русской душе. С тех пор в его государстве все изменилось.

Так, например, россияне постоянно меняют свою военную доктрину. В ее нынешней версии НАТО считается стратегическим противником и прямо обвиняется в провоцировании нестабильности в мире. Также коренным образом меняется их представление о том, что такое, собственно говоря, война. „Сейчас Россия рассматривает войну как зачастую необъявленный конфликт, в котором идет борьба за весьма ограниченные политические цели, и который разворачивается во всех сферах жизни, включая информационное пространство“, — так, например, комментирует российскую военную доктрину американское Разведывательное управление министерства обороны США (Defense Intelligence Agency). Таким образом, Россия ведет борьбу везде и всеми средствами. Угрозы войны нет, война — постоянное состояние.

И это, как видно, касается отнюдь не только вооруженных конфликтов. Сейчас путинская Россия проникает в политическую систему Запада, стремясь ее разложить. Россия поддерживает антисистемные партии, влияет на общественное мнение, а западные институты обвиняет во всех смертных грехах. В последние годы Путин отзывается о Западе как об источнике полного культурного упадка, угрожающем самой сути русской культуры. К примеру, из краев, лежащих за украинскими степями, на россиян надвигается угроза „гомосексуализма“. Президент преподносит это так, будто речь идет об извращенной идеологии, которая популяризирует среди молодежи альтернативную сексуальную жизнь и способна уничтожить российское общество на уровне его биологического воспроизведения. Совсем не шуткой выглядел агитационный ролик этого года, в котором в рамках путинской кампании хотели ясно продемонстрировать те ужасы, которые ожидали бы россиян, не будь у них нынешнего президента. В ролике мужчина, который поленился и не пошел голосовать за Владимира Путина, просыпается на следующий день после выборов и понимает, что живет в совершенно другом мире. В двери к нему стучатся чернокожие военные, а на кухне сидит гомосексуалист, которого новое правительство прислало на обязательную передержку. Но, к счастью, все это лишь ночной кошмар. Когда мужчина просыпается, он уже знает, что надо делать, и сломя голову бежит к избирательной урне.

Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите . 18 марта 2018

Ролик подействовал, и россияне сделали свой выбор. Теперь их старый новый президент будет править еще шесть лет. Сейчас мы можем лишь предполагать его подлинные намерения, и тем не менее с полной уверенностью можно сказать, что он ведет очень опасную игру, которая в любой момент может выйти из-под контроля, каким бы многоопытным ни хотел казаться стратег из Кремля. В России не решен вопрос о преемственности, и ностальгический режим с явной тенденцией к жестокости может легко обрушиться из-за внутренней борьбы за власть. Авантюры за российскими границами могут привести к цепной реакции конфликтов, которые из-за применяемого оружия коснутся всех. Ясно также то, что в путинской России сформировался настоящий враг Запада, который настроен серьезно. Конфликт для него является смыслом существования, и эта враждебная сила проникает в свободные страны. Из опыта нам также хорошо известно, что пока Запад понимает, что именно свободное общество является для него наивысшей ценностью, как правило, он побеждает. Российский вариант альтернативной реальности на самом деле представляет собой репрессивную систему, которой приходится обеспечивать предложенную стабильность насильственными методами. Россиянам не повезло, ведь они так и не испробовали подлинной свободы. В отличие от нас.