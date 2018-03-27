На «Воробьевых горах» установили новые турникеты

Современные турникеты со стеклянными створками установили на станциях «Воробьевы горы» на Юго-Западе Москвы , сообщает газета «Москва За Калужской заставой». В час через каждый такой турникет могут пройти около 1,2 тысячи человек.

Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Это позволит увеличить срок их использования без дополнительного ремонта. Кроме этого, турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Они работают быстро, стеклянные створки открываются плавно и бесшумно. Исключена возможность получения травм при проходе через них.

При этом один из турникетов, который ближе к дежурному и билетным кассам, шире остальных — через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Отметим, что новое оборудование ранее появилось и на станциях метро «Новые Черемушки», «Профсоюзная» и «Калужская». Работа по замене старых турникетов продолжится и далее.