Марьинский мусорный полигон хотят расширить на 8 га

О чудесах, которые случаются на заседаниях Камешковского районного совета, «ТВ-МИГ» рассказывал неоднократно. Вспомним хотя бы о том, как администрация района втихаря подсунула депутатам изменения в генплан, где под видом освобождения земли под высокоскоростную железнодорожную магистраль была отрезана целая улица в поселке Пенкино, из-за чего участки под домами жителей оказались в Гослесфонде — случай для области уникальный.

На этот раз администрация подготовила для депутатов еще один сюрприз — очередное изменение в генплан Пенкинского сельского поселения. Согласно проекту, к крупнейшему мусорному полигону в области (Марьинскому) с западной и северной стороны присоединялся солидный земельный участок площадью 8 га. Для сравнения — это примерно 13-14 футбольных полей.

Докладчик — заведующая отделом архитектуры и градостроительства райадминистрации Наталья Клюева — пояснила нардепам, что присоединяемая территория «переводится в земли промышленного назначения для дальнейшего размещения производственных объектов».

И.о. главы района Александр Назаров тут же насторожился: неужели у Марьинского полигона появился новый инвестор? Дело в том, что нынешний оператор, эксплуатирующий полигон — фирма «Спецтехавто» — еще с 2015 года погряз в арбитражных судах из-за долгов и находится в предбанкротном состоянии. Для чего именно этот участок будет использоваться? Ответить на этот вопрос толком не смогли ни Клюева, ни ее шеф — сити-менеджер района Анатолий Курганский.

— Давайте на этом вопросе спекулировать не будем, — пояснил Курганский. — Для чего мы принимаем это решение и с чем оно связано в дальнейшем? Со строительством дороги до Пирогово — той самой, которая проходит через тело полигона и является единственным путем в населенный пункт. Буквально завтра будет у нас вопрос рассматриваться в обладминистрации вместе с проектировщиками ВСМ. И возможно дальше будет рассматриваться вопрос, как мы изначально говорили, возможности развития полигона в рамках размещения сортировки. Так как мы понимаем — использовать Марьинский полигон просто для захоронения без сортировки — это не выход.

Депутаты буквально пытали чиновников, требуя ответа на вопрос: исходя из каких соображений увеличивается площадь? Либо — под расширение мест захоронения ТБО, либо — для строительства завода по сортировке мусора?

Депутат Александр Леонтьев специально ознакомился со схемой размещения отходов в 33 регионе, разработанной и утвержденной обладминистрацией, и выяснил: никакой мусоросортировки в Камешковском районе не предусмотрено. В схеме есть только станция перегрузки мусора, а о сортировке в областных документах не говорится ни слова.

Почему бы среди жителей деревнь Марьинка и Пирогово, расположенных в непосредственной близости от полигона, не провести общественные слушания? Выяснилось, что слушания проходили еще 2,5 года назад при полном зале народа. Депутат Дмитрий Бутряков вспомнил, что он был на тех слушаниях:

— Выступал генеральный директор инвестора — «Спецтехавто» — господин Денисов. Рассказывал о том, что этот кусочек переводится для того, чтобы там построить мусоросортировочный завод, на котором будет работать 300 человек. Рассказывал нам о том, как будет здорово, когда отходы сортируются, а захороняются только «хвосты». Я думаю, никакие замечания жителей в протокол так и не попали. А ведь говорилось и о том, что мусор жителей Пенкинского сельского поселения будут приниматься полигоном бесплатно. На момент публичных слушаний долг поселения перед «Спецтехавто» был около 300 тысяч рублей. Тогда был конкретный проект, а сейчас у нас ни планов, ни проектов, ни инвестора…

В ходе обсуждения вопроса вдруг возник курьезный момент. Депутат Леонтьев, изучивший документы, процитировал проект решения о том, что участок переводится под мусорную сортировку. Чиновники районной администрации разводили руками: «не может этого быть». И тогда выяснилось, что депутатам раздали разные проекты. Все члены фракции «ЕР» получили проекты, в которых о мусоросортировке не говорится ни слова, у оппозиционных же депутатов черным по белому было написано: участок переводится для мусоросортировки. После недолгих разбирательств выяснилось, что единороссы получили правильный проект, а остальные депутаты — неправильный.

— Вы хоть вычищайте из наших бумаг то, что не нужно, — возмутился Леонтьев. — И вообще документы часто пропадают из наших папок. Чудеса какие: у фракции «Единой России» — свой проект. Это уже ни в какие ворота не лезет!

Свое мнение высказал Александр Назаров, для которого это заседание было последним в должности и.о. главы района (еще одним вопросом в повестке дня значились перевыборы районного главы):

— Этот вопрос, наверное, важен, но обойтись без информирования населения о том, что там будет, нельзя. Да, мусоросортировочный завод, наверное, нужен. Да, дорога до Пирогово нужна, но лучше показать населению: как это будет выглядеть, объяснить, зачем это делается, и тогда я с удовольствие проголосую за это решение.

Депутат Дмитрий Бутряков напомнил, что он подготовил письмо в обладминистрацию, для того, чтобы разобраться в ситуации. По данным нардепа, в последнем разъяснении из «белого» дома перевод участка под расширение полигона признан нецелесообразным.

Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский попытался надавить на фракцию «Единой России» и проголосовать-таки за изменения в генплан, безо всяких консультаций со стороны «белого дома». В ответ Леонтьев настаивал на том, чтобы публичные слушания были вновь проведены:

— Анатолий Захарович (Курганский — Авт.), вам же губернатор лично сказала с высокой трибуны: разговаривайте с людьми!

Наконец, после долгих обсуждений, объявили голосование. Из 12 депутатов, присутствующих на заседании, «за» изменения в генплан проголосовали шестеро (все члены фракции «ЕР», кроме и.о. главы района Назарова), против было двое (Леонтьев и Бутряков), еще четверо воздержались (включая и.о. главы района Назарова). Таким образом, для принятия решения единороссам не хватило всего одного голоса. Видимо, без участия обладминистрации в данном вопросе районным депутатам не разобраться.