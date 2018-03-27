Китайские автомобильные мойки — это нечто!

Чистота — залог здоровья и, если вы хотите, чтобы ваша машина великолепно себя чувствовала и была счастлива, срочно везите ее в Китай ! Местные мойки — это нечто! Судить об их функциональности и эффективности позволяет видео с автомобилем Honda.

Сначала на машину выливается много воды, при этом наверху мигают разноцветные лампочки, чтобы четырехколесному клиенту не было скучно и тоскливо. Затем в дело включаются щетки, готовые снять с кузова грязь. После следует очередная порция воды, сравнимая по объему с небольшим водохранилищем, сушка и — вперед, в хаос городского трафика.